Украинские безработные требуют возможности выезда в Евросоюз и Россию 

В целом ряде регионов Украины тысячи потенциальных так называемых заробитчан — граждан, отправляющихся на сезонные работы в страны Европейского союза и в Российскую Федерацию, — начали сбор подписей с требованием предоставления потенциальным трудовым мигрантам беспрепятственного выезда за пределы родины. Как утверждают организаторы акции, в настоящее время официальный Киев «ровным счетом ничего не делает» для поддержки сограждан, оставшихся в результате карантина COVID-19 без финансовой помощи.

Обстановку усугубило принципиальное согласие украинских властей с позицией десятков стран объединенной Европы, запретивших гастарбайтерам трудиться на полях и предприятиях 15 регионов ЕС. На этом фоне некоторые активисты выразили готовность применить в отношении президента и правительства Украины «беспрецедентные меры воздействия». Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Лишившийся полгода назад должности житель Черниговской области Владислав Николаевич планировал совершить показательный акт самосожжения на Банковой улице в Киеве (элитном районе в центре украинской столицы, где располагаются основные правительственные здания). Но передумал. От рокового поступка его фактически спасла листовка местной правозащитной группы, занимающейся поддержкой интересов так называемых заробитчан.

«Если у вас нет работы [на Украине] — требуйте дать ее за рубежом!» — говорилось в воззвании.

Авторы указанной листовки попытались объяснить читателю, что в запрете на выезд украинских гастарбайтеров за пределы страны виноваты не последствия коронавируса COVID-19, а именно амбиции высокопоставленных чиновников в Киеве.

«Президент и правительство не обеспечили всех нас рабочими местами дома, — говорится в одном из воззваний. — Теперь же они запрещают нам работать на чужбине. Ставьте подписи против такого отношения к себе!»

По некоторым данным, свои подписи под новым документом, помимо Владислава Николаевича, по всей территории от Ужгорода до Мариуполя поставили около пяти тысяч человек.

«У нас закончились деньги, Украина своих граждан не кормит, — констатировал в доверительной беседе с корреспондентом ФАН один из организаторов акции протеста Марьян Лыцкив (Львовская область). — Нам не дают уехать на заработки в Польшу и другие страны Европы. Говорят — свирепствует грипп (речь идет о пандемии COVID-19. — Прим. ФАН). Сейчас я не могу ребенку в школу дать даже элементарный бутерброд с маслом. Кто даст денег на этот бутерброд? [Президент Украины Владимир] Зеленский или [премьер-министр Украины Денис] Шмыгаль?»

Справедливости ради стоит отметить, что от услуг украинских работников не так давно в одночасье отказались сразу 10 стран ЕС, где ранее традиционно трудились украинцы. В частности, из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 запрет на въезд граждан Украины, имеющих временную рабочую визу, ввели Финляндия, Эстония, Дания, Германия, Литва и Венгрия. О резком ограничении потока гастарбайтеров с Украины заявили Польша, Италия, Испания и Португалия.

«Мы вынуждены согласиться с этими вводимыми нашими зарубежными партнерами мерами, — заявил украинский премьер Денис Шмыгаль. — В свою очередь, мы также закрываем границы для большинства иностранцев».

Он добавил, что в данном контексте о каких-либо «обидах или претензиях» речи быть не может.

«Сейчас главное — жизнь и здоровье людей», — отмечается в заявлении кабинета министров Украины.

Впрочем, эти увещевания мало утешают самих украинских заробитчан.

«Я сейчас получаю на бирже труда 1400 гривен (около 3700 рублей. — Прим. ФАН), — говорит киевлянка Инга С., бывший преподаватель престижного вуза. — Попробуйте содержать на эти деньги в столице семью из четырех человек. Я буду протестовать против такого унижения. Хочу эмигрировать в Россию, где буду получать достойные деньги. На Украине же мне ничего не светит. Помимо COVID-19, наша страна уже заражена пандемией тотальной безработицы и отсутствия перспектив. А ведь последствия такой пандемии намного опаснее, чем аналоги коронавируса».