Песков заявил, что право на защиту Фургала реализуется по закону

Москва, 2 сентября. Право экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на защиту реализуется, главное, чтобы все процессы происходили в соответствии с законом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты задали Пескову вопрос, знает ли президент Путин об обстоятельствах, при которых давались показания по делу Фургала и о состоянии здоровья сообщавших информацию фигурантов.

«У Фургала есть адвокаты, они защищают его интересы в соответствии с законом, поэтому у него есть право на защиту, которое реализуется. Здесь главное, чтобы все происходило в строгом соответствии с законом», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что лидеру РФ неизвестны детали этого дела.

«Президент не может провести экспертизу на предмет вменяемости или невменяемости. Поэтому давайте все оставим на работу следователей и обвинителей», — заключил Песков.

Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств по найму бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004–2005 годы и покушении на убийство. В данный момент он находится в СИЗО до 9 сентября. Басманный суд Москвы подал ходатайство о продлении срока ареста экс-губернатора до 9 декабря.