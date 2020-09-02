Тимошенко рассказала, что пережила кризисное состояние коронавируса

Киев, 2 сентября. Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко рассказала, как справляется с коронавирусом. Политик заявила, что у нее появилась возможность вернуться к нормальной жизни.

Тимошенко заявила, что кризис в состоянии удалось пережить. Она подчеркнула, что практически две недели болезни меняют ощущение реальности. Но о последствиях заболевания Тимошенко пообещала рассказать позже. Пока она сообщила о своем текущем состоянии.

«А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и, хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни», — написала Тимошенко.

Также политик поблагодарила медиков и людей, поддержавших ее во время болезни. Тимошенко рассказала, что ей передавали мягкие игрушки и куклы. Она отметила, что была тронутой поддержкой неравнодушных людей, среди которых как ее единомышленники, так и оппоненты.

«Я благодарю всех, кто переживал за мое здоровье и просил не сдаваться. Иногда я думаю, что я многое в жизни проиграла. Но сейчас я поняла, что это не так», — отметила Тимошенко.

О том, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом стало известно 23 августа. Инфицированными также оказались члены ее семьи. Информацию о этом подтвердила ее пресс-секретарь. Специалисты отмечали тяжелое состояние здоровья Тимошенко.