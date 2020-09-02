Вирусолог: Большие города переживут вторую волну COVID-19 намного легче, чем глубинка

В крупных городах последствия второй волны коронавируса будут незначительными, небольшие населенные пункты столкнутся с более значительными проблемами, заявил Федеральному агентству новостей вирусолог Вадим Покровский. По его мнению, у жителей мегаполиса формируется коллективный иммунитет. К моменту возможного наступления второй волны COVID-19 он будет сформирован окончательно.

Многих россиян беспокоит опасность второй волны пандемии осенью. Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский подтвердил, что такая вероятность действительно существует. Одним из факторов, способных привести ко второй волне, Покровский назвал порой безответственное отношение к профилактическим мерам. К примеру, многие россияне игнорируют необходимость надевать маску в общественных местах.

«Осенью образуются большие скопления людей и появляется высокая вероятность передачи вируса, поскольку ему удобно распространяться. Холодная погода всех загоняет в помещение, поэтому можно ожидать вспышек и подъемов заболеваемости в отдельных городах и учреждениях», — объяснил Покровский.

В то же время вирусолог заверил, что такой ситуации, какая была в начале этого года, в крупных городах не будет. Собеседник ФАН подчеркнул, что последствия второй волны COVID-19 будут незначительными в том случае, если «люди станут более жестко соблюдать масочный режим».

«Маска универсальна, в отличие от вакцины. Она предохраняет человека от заражения всеми вирусами, которые передаются воздушно-капельным путем. Спокойно и безопасно в крупных городах будет тем, кто ее носит и соблюдает социальную дистанцию. Зима должна у нас пройти в строгом масочном режиме, который предписывает Роспотребнадзор. Тогда все пройдет благополучно, и перегрузки системы здравоохранения не случится», — сказал Покровский.

Однако в небольших населенных пунктах эпидемия может начать распространяться осенью сильнее, чем в мегаполисах.

«Если там все расслабятся, то, конечно, может быть вспышка заболевания», — отметил собеседник ФАН.

У населения постепенно вырабатывается коллективный иммунитет. По мнению вирусолога, он снизит частоту распространения заболевания.

«На следующий год влияние коллективного иммунитета будет очень заметным. Он является одним из факторов, который ограничит возможность очень широкого подъема уровня заболеваемости», — пояснил Покровский.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что второй волны коронавирусной инфекции в стране возникнуть не должно. Однако она призвала быть готовыми к разным вариантам развития событий.