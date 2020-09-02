Провалившаяся сквозь потолок женщина случайно сделала видео дочери вирусным

Вашингтон, 2 сентября. Жительница США Лиз Сан Миллан случайно стала героиней вирусного ролика. Популярным ее видео сделало неожиданное появление матери на заднем плане.

Девушка решила записать песню Heathers Kindergarten Boyfriend для челленджа в TikTok. Для этого она расположилась в своей комнате. Процесс шел успешно, однако в один момент в дальнем углу помещения внезапно проломился потолок, а из отверстия показалась свисающая нога. Шокированная американка прекратила петь и закричала.

«О мой Бог!» — отреагировала она.

Резко появившейся фигурой сзади оказалась мать девушки. Во время записи песни она находилась на чердаке.

Милан рассказала, что женщина совершенно не пострадала и отделалась лишь испугом.

«Сперва она была просто в шоке, поэтому не произнесла ни звука и не двигалась, но с ней все в порядке. Ни царапинки!» — заверила девушка.

Благодаря непредсказуемому появлению матери ролик Миллан набрал в Сети огромную популярность и стал вирусным. За четыре дня в TikTok он набрал 5,3 миллиона просмотров. Многие пользователи оставили к видео забавные комментарии.

«Обожаю подтанцовку», — пошутила Надя Андерсон. «Могла бы сперва постучать», — сыронизировала ken_zillaa.

Ранее вирусным в Интернете стал ролик, на котором экстремал забрался на башню Ахун в Сочи и прошелся по ее краю, передает телеканал «360». Он объяснил, что записать видео ему нужно было в качестве для онлайн-заявки для участия в одном из шоу. Пользователи разделились на два лагеря: одни восхитились смелостью блогера, другие раскритиковали его за столь рискованный поступок.