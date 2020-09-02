Провалившаяся сквозь потолок женщина случайно сделала видео дочери вирусным

Вашингтон, 2 сентября. Жительница США Лиз Сан Миллан случайно стала героиней вирусного ролика. Популярным ее видео сделало неожиданное появление матери на заднем плане.
Девушка решила записать песню Heathers Kindergarten Boyfriend для челленджа в TikTok. Для этого она расположилась в своей комнате. Процесс шел успешно, однако в один момент в дальнем углу помещения внезапно проломился потолок, а из отверстия показалась свисающая нога. Шокированная американка прекратила петь и закричала.
«О мой Бог!» — отреагировала она.
@lizjsm_
live footage of my mom telling me to break a leg ##FreezeFramePhoto ##GardenProject ##shesokay ##breakaleg ##ceiling ##musical ##fyp♬ original sound - lizjsm_
Резко появившейся фигурой сзади оказалась мать девушки. Во время записи песни она находилась на чердаке.
Милан рассказала, что женщина совершенно не пострадала и отделалась лишь испугом.
«Сперва она была просто в шоке, поэтому не произнесла ни звука и не двигалась, но с ней все в порядке. Ни царапинки!» — заверила девушка.
Благодаря непредсказуемому появлению матери ролик Миллан набрал в Сети огромную популярность и стал вирусным. За четыре дня в TikTok он набрал 5,3 миллиона просмотров. Многие пользователи оставили к видео забавные комментарии.
«Обожаю подтанцовку», — пошутила Надя Андерсон.
«Могла бы сперва постучать», — сыронизировала ken_zillaa.
Ранее вирусным в Интернете стал ролик, на котором экстремал забрался на башню Ахун в Сочи и прошелся по ее краю, передает телеканал «360». Он объяснил, что записать видео ему нужно было в качестве для онлайн-заявки для участия в одном из шоу. Пользователи разделились на два лагеря: одни восхитились смелостью блогера, другие раскритиковали его за столь рискованный поступок.