В ЦИК заверили, что голосование пройдет без ущерба для учебного процесса

Москва, 2 сентября. Все вопросы организации голосования 11 и 12 сентября решены без ущерба для учебного процесса. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я хочу поблагодарить все регионы, где проходят крупные выборы и где участки для голосования расположены в школах. Все вопросы организации голосования 11 и 12 сентября решены без ущерба для учебного процесса», — сказала она на заседании ЦИК.

По словам Памфиловой, ранее были найдены формы проведения уроков в дни голосования. Например, школы могут проводить на свежем воздухе оздоровительные мероприятия и экскурсии. Она предположила, что школьники «будут этому только рады».

Отметим, ранее СМИ сообщили, что отечественные школы могут провести занятия на улице, в дистанционном формате или отправить учеников на экскурсии из-за выборов в регионах, которые в этом году будут проходить на протяжении трех дней.

Единый день голосования стартует в пятницу, 11 сентября. Для образовательных учреждений это обычный учебный день. В то же время большинство избирательных участков располагается в школах.

В Единый день голосования 18 регионов будут выбирать высшее должностное лицо, 11 регионов — депутатов региональных заксобраний, в четырех округах состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы. Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет 11-13 сентября. Чтобы проголосовать онлайн, жители Курской и Ярославской областей должны подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года.