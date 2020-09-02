Ищенко рассказал, когда политсилы на Украине решат вопрос власти Зеленского

Киев, 2 сентября. После проведения местных выборов на Украине новообразовавшиеся политические группировки разработают специальную стратегию и попытаются оказать серьезное давление на президента страны Владимира Зеленского. Такого мнения придерживается известный украинский политолог Ростислав Ищенко.

Ранее Зеленский заявил, что местные выборы, которые пройдут в стране в октябре 2020 года, являются очень важным и определяющим событием в политической жизни страны. Он обратил внимание, что украинские власти уже проводят рабочие командировки в регионах, чтобы выработать четкую стратегию по их развитию.

По мнению Ищенко, результаты выборов в областные и региональные советы окажут серьезное влияние на ситуацию на Украине. Он считает, что после голосования в стране могут образоваться новые политические силы под предводительством региональных олигархов. Подобные группировки способны надавить на Киев и решить вопрос власти Зеленского, избрав нового лидера. Создав определенную стратегию, они могут «попросить» официальных представителей Киева «подвинуться», тем самым продвинув свои политические интересы, полагает Ищенко.

Политолог уверен, что подобное развитие событий может сыграть на руку Зеленскому, поскольку лидер региональных олигархических группировок может стать для него партнером.

«Но тогда у Зеленского появится определенная опора. Среди олигархов всегда найдется хоть один, кто не хочет изменения ситуации, потому что не договорился. И так или иначе он будет Зеленскому помогать», – заявил Ищенко.

Политический эксперт обратил внимание, что результаты региональных выборов могут стабилизировать нахождение Зеленского на посту президента Украины, но только в случае, если в местных органах будут главенствовать несколько крупных политических партий, обладающих равными возможностями.

Ранее Ищенко рассказал, для чего Россия до 2014 года инвестировала в крупное украинское производство. Он подробно объяснил, какие последствия испытал Киев от одностороннего разрыва экономических и финансовых отношений с Москвой.