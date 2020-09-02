На южных курортах России отдохнули 7 миллионов туристов

Москва, 2 сентября. Юг России в этом году принял в два раза меньше отдыхающих, чем обычно. Российские курорты посетило около 7 миллионов туристов.

Глава Ростуризма Зарина Догузова признала летний туристический сезон состоявшимся. Южные курорты России, несмотря на пандемию коронавируса, приняли миллионы туристов. Правда, по сравнению с прошлым годом, количество отдыхающих сократилось вдвое. Окончательные показатели в ведомстве огласят позже.

«Окончательные цифры мы еще будем смотреть, но в текущих обстоятельствах, когда еще пару месяцев назад было не очевидно, сможем ли мы вообще отдохнуть, можно ли возобновлять сезон, когда все отрасли работали с ограничениями, нам все же удалось сезон провести», — рассказала Зарина Догузова.

Глава Ростуризма также отметила, что этот год стал для туристической отрасли тяжелым и особенным. Но, несмотря на ограничения, перед туристами открылись «новые горизонты».

«Мы запустили целый ряд, я бы сказала, исторических, новых программ, которые впервые реализовывались в индустрии», — подчеркнула Догузова.

Ранее эксперты в сфере туризма отметили, что программа кешбэка за отдых в России оправдала себя. Специалисты также рассказали как российские курорты пережили летний сезон и назвали лучшие места для отдыха в сентябре и октябре.

