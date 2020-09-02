Исполнитель роли Кости в сериале «Воронины» рассказал о работе с Клюевым

Российский актер театра и кино Борис Клюев, который сыграл главу семейства Ворониных в одноименном сериале, стал настоящим папой для актеров проекта. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал режиссер и исполнитель роли Кости Георгий Дронов.

Клюев скончался вечером 1 сентября на 77-м году жизни после продолжительной болезни.

«Борис Владимирович был для нас эталоном, примером для подражания. Это был носитель культуры, театральной и вообще профессиональной этики: съемочной, человеческой, отношения к партнерам, — заявил Дронов. — Все эти десять лет, пока мы снимали сериал, он и за кадром был нашим самым настоящим папой. «Воронинским» и человеческим папой, на которого мы равнялись».

По мнению собеседника ФАН, Клюев был весьма закрытым человеком.

«Но те, для кого он открывался и дарил себя, свой мир, свое общение, эти люди были счастливыми, и сейчас они это поймут», — отметил актер.

Георгий Дронов выразил свои соболезнования родным и близким ушедшего артиста.

«Мы будем помнить Бориса Владимировича всегда. Слава богу, что он успел, работая с нами, остаться на пленке и, конечно же, навсегда остаться в нашей памяти. Его уход — огромная потеря для нас. Хочется выразить соболезнования его близким, любимым, семье», — сказал он.

За свою долгую жизнь Борис Клюев сыграл множество ролей в театре, кино и документальных фильмах. Также он занимался озвучиванием картин. Зритель хорошо знает этого артиста по таким фильмам, как «ТАСС уполномочен заявить», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».

Борис Владимирович Клюев был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ордена Почета, ордена Дружбы, званий Народный артист Российской Федерации и Заслуженный артист РСФСР.