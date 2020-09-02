Нагиев рассказал, что Борис Клюев был настроен победить рак

Москва, 2 сентября. Народный артист РФ, член правления Гильдии актеров кино России Борис Клюев всегда казался человеком, который борется с болезнью и не намерен сдаваться, заявил изданию «НьюИнформ» российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев.

1 сентября на 77-м году жизни ушел из жизни народный артист Борис Клюев. В 2018 году артисту диагностировали рак легких, но шоумен до последнего дня вел активную деятельность — преподавал в Щепкинском училище, также заведовал там кафедрой.

Нагиев снимался вместе с Клюевым в сериале «Физрук», и народный артист запомнился ему добрым и отзывчивым человеком.

«Он совершенно не «актер актерыч», он актер внутри, но в жизни — очень простой и человечный. Он рассказывал мне много историй про жизнь старой гвардии, я много у него расспрашивал, мы проводили много времени вместе», — поделился артист.

Нагиев отметил, что Клюев рассказывал ему о болезни и том, что проходит курс химиотерапии, борется и «абсолютно настроен победить» рак.

«Когда с утра я узнал, что он умер, то это было как обухом по голове, ведь еще совсем недавно он производил впечатление человека, который борется и побеждает. Надеюсь, теперь он в лучшем мире», — заключил Нагиев.

Ранее о творческом пути, таланте и здоровом образе жизни Клюева рассказал его коллега по съемкам режиссер Виктор Шкуратов. Актриса Екатерина Волкова, снимавшаяся с народным артистом в сериале «Воронины», призналась, что на съемочной площадке его называли «папой». В память Клюева будет установлена памятная табличка на Малом театре в Москве.