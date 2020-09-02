В ЦИК рассказали, как обеспечат сохранность бюллетеней

Москва, 2 сентября. Сохранность бюллетеней при проведении досрочного голосования будет обеспечиваться за счет сейф-пакетов, которые закрывают с использованием печатей. Об этом рассказала секретарь ЦИК Майя Гришина, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сейф-пакет, где будут храниться бюллетени, запечатывают с использованием печатей, исключающих возможность распечатывания без видимых следов нарушения целостности», — сказала она на заседании ЦИК.

По словам Гришиной, на месте опечатывания ставятся подписи двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса, а также членов комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей. Она пояснила, что подписи могут ставить только указанные люди, присутствующие при опечатывании сейф-пакета.

«В отношении каждого сейф-пакета составляется акт, который хранится вместе с ним. С актом могут ознакомиться и получить копию члены комиссий с правом решающего и совещательного голоса, наблюдатели, — сказала Гришина, — Пакет невозможно вскрыть, не повредив его, ни механическим способом, ни с использованием химических веществ».

Она также рассказала, что каждый день по истечении времени голосования бюллетени из стационарных и переносных ящиков для голосования помещаются в сейф-пакет с индивидуальным номером. По словам секретаря ЦИК, процедура запечатывания может быть снята на видео как наблюдателями, так и представителями СМИ. Она добавила, что пакеты не вскрываются до начала процедуры подсчета голосов. Перед вскрытием проводится сверка номеров и проверка целостности пакетов.