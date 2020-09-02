Центр Гамалеи подтвердил возможность повторного заражения коронавирусом

Москва, 2 сентября. Риск повторного заражения коронавирусом нового типа существует, подтвердил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, повторное заболевание может произойти, если в первый раз человек перенес COVID-19 «на ногах», в легкой форме и бессимптомно.

«<…> у них точно иммунитет не развивается, их надо вакцинировать. И то, что они второй или третий раз заболеют и в такой же легкой форме перенесут, — ничего здесь нового нет», — добавил Гинцбург.

Ученый при этом призвал пока не относиться к появляющейся информации о повторных случаях COVID-19 как к достоверному факту.

Ранее СМИ сообщали о повторном заболевании коронавирусом 33-летнего жителя Гонконга. Он переболел COVID-19 в апреле, но по возвращении из Испании в начале августа снова получил положительный результат теста.

Отметим, что во Всемирной организации здравоохранения тоже считают, что вероятность повторного заражения COVID-19 существует. Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове при этом также посоветовала не делать быстрые выводы.

Напомним, что массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в ноябре-декабре 2020 года после того, как будут налажены поставки больших партий препарата. Первыми его должны получить лица из групп риска: в частности, врачи и учителя. Пострегистрационные испытания вакцины назначены на эту неделю.