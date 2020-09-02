Американская порнозвезда рассказала о своих кошмарах

Лос-Анджелес, 2 сентября. Звезда американских фильмов для взрослых Сири Дал рассказала о сложностях своей профессии.

Дал размещает свои фотографии и видео на платформе OnlyFans и зарабатывает на просмотрах. Сервис предлагает пользователям доступ к архивам по платной подписке.

Порнозвезда боится, что платформа может запретить распространять свои материалы. И секс-работники останутся без заработка.

Как пишет издание The Wrap, OnlyFans регулярно меняет пользовательское соглашение.

«Настоящие кошмары — это то, что они запретят пользоваться платформой и перейдут к цензуре», — призналась Дал.

По мнению девушки, платформа не вытянет без порно. Она стала популярной только благодаря секс-работникам. При этом OnlyFans берут с пользователей 20% комиссию.

Пользовательницей OnlyFans является голливудская актриса Белла Торн. Она пообещала фанатам сделать обнаженный снимок и загрузить на платформу. Торн собрала 2 млн долларов, а потом показала фото в купальнике.

Ранее сообщалось, что полицейские в США задержали звезду фильмов для взрослых Лорен Уомблз по подозрению в убийстве.