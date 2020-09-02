Эксперт назвал утопией попытку США догнать Россию в гиперзвуковом оружии

США занимаются тем, что вынужденно тратят силы и средства на модернизацию систем ПРО и развитие гиперзвуковых вооружений, пожиная плоды собственной самоуверенности. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Испытания гиперзвуковой ракеты

Соединенные Штаты успешно завершили одну из стадий испытаний двух прототипов гиперзвуковой крылатой ракеты концепции Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Об этом сообщило управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA).

«DARPA и ВВС США сегодня объявили об успешном завершении испытаний двух вариантов концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC), во время которых прототипы были закреплены на фюзеляже самолета-носителя, и [создатели] готовы приступить к первым испытаниям в условиях свободного полета в течение календарного года», — говорится в заявлении управления.

В рамках программы HAWC создается гиперзвуковая ракета воздушного базирования. Сейчас в Соединенных Штатах Америки разрабатывается несколько гиперзвуковых ракет. В Пентагоне ранее признали, что отстают в этой области от России и Китая.

Бумерангом ударит по США

Как отметил Сергей Простаков, Россия является признанным мировым лидером в области гиперзвукового оружия и сопутствующим ей технологиям. Поэтому желание США, в любой сфере старающихся занять лидирующие и даже монопольные позиции, наверстать упущенное — очевидно.

«Гиперзвуковые ракеты «Кинжал», «Авангард» и «Циркон» повышают боеспособность российской армии, выводя на новый уровень ее противостояние с американской системой ПРО. Именно последняя должна была по замыслу стратегов США обеспечить безнаказанность после первого удара с американской стороны. Однако это выглядит теперь, скорее, утопией», — пояснил Сергей Простаков.

Военный эксперт обратил внимание, что выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2001 году вынудил Россию уделить особое внимание разработке передовых систем гиперзвукового оружия для асимметричного ответа американской угрозе. И то, что Россия стала лидером в гиперзвуковом оружии, лишив глобальную систему противоракетной обороны Соединенных Штатов актуальности, — результат, прежде всего, американских авантюрных и самонадеянных шагов.

«Сейчас в США занимаются тем, что вынужденно тратят силы и средства на модернизацию систем ПРО и развитие гиперзвуковых вооружений, пожиная плоды собственной самоуверенности. Впрочем, для американского ВПК такое положение дел может и не быть главным. Для многих крупнейших военных компаний «российская угроза» — как и китайская, и многие другие, — скорее, повод для получения вливаний из госбюджета на новые разработки. При этом выход из любых договоров в сфере ограничения и контроля за оружием — шаг, облегчающий милитаристскую пропаганду и оправдывающий постоянное повышение аппетитов оружейной промышленности», — добавил Сергей Простаков.

Он обратил внимание, что в Вашингтоне стараются развязать новую гонку вооружений с Россией и Китаем. Однако и это может ударить бумерангом уже по самим США

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик рассказал, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, используя в армии передвижные платформы «Бумеранг», не даст агрессору нарушить территориальную целостность страны. Перспективная российская колесная платформа «Бумеранг» имеет возможность получить на вооружение дистанционно-управляемый боевой 57-мм модуль «Кинжал».