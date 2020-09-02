Эксперт объяснил, почему российскую «Науку» избавили от украинских деталей

Замена украинской компонентной базы на отечественную позволила облегчить модуль «Наука», уверен российский астроном Николай Лагин.

Ранее главный конструктор КБ «Салют» Центра Хруничева Сергей Кузнецов сообщил, что украинская аппаратура на новом модуле для Международной космической станции (МКС) «Наука» заменена на российскую. Сам модуль планируется вывести на орбиту в 2021 году при помощи ракеты-носителя «Протон-М».

Внутри «Науки» расположено спальное место для третьего российского космонавта, а также второй туалет российского сегмента МКС.

«Прежняя громоздкая система управления, созданная на «Хартроне» (расположенное в Харькове украинское предприятие. — Прим. ФАН), заменена на современную, разработанную и изготовленную в «Энергии», — приводятся слова Кузнецова в выпускаемом Роскосмосом журнале «Русский космос».

По мнению российского астронома Николая Лагина, перевод российского научного модуля для МКС на отечественную компонентную базу — правильный шаг, который «позволит высвободить внутреннее пространство аппарата, выгрузив громоздкие аналоговые приборы украинского производства».

«Никаких претензий к «Хартрону» — там всегда производили хорошее и качественное оборудование, но это было в советское время. Ну, и после событий 2014 года, повальной коррупции и утечки кадров надежность их автоматических систем управления ракетно-космическими комплексами вызывает вопросы. А замена украинской компонентной базы на отечественную современную и цифровую позволяет снизить габариты и высвободить внутреннее пространство модуля «Наука», а это очень много значит для находящихся на орбите космонавтов», — пояснил собеседник ФАН.

Лагин уверен, что России необходимо полное импортозамещение в такой чувствительной и важной сфере, как космос.

«К тому же из-за сложных политических отношений Украину вряд ли можно считать надежным партнером. Достаточно вспомнить, как Киев отказался от сотрудничества в сфере производства двигателей для российских военных кораблей и нам пришлось в сжатые сроки разрабатывать собственные силовые установки. А что касается многострадальной «Науки», то я не совсем уверен в ее необходимости, ведь сам модуль должны были отправить в космос еще в середине 2000-х», — добавил эксперт.

Действительно, изначально «Наука» был собран как дублер первого модуля МКС «Заря», который впоследствии был переоборудован в полноценный летный модуль. Его пуск должен был состояться в 2007 году, однако по разным причинам его неоднократно откладывали. В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя — Центра Хруничева — в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» на дооснащение внутренним оборудованием, оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы.

«Само по себе расширение российского сегмента МКС — правильное, но только в том случае, если оно позволит в полной мере реализовать планы по установке на «Науку» манипулятора и отработать новые технологии, вроде отправки на орбиту робота «Теледроид». Проблема в том, что России нужно уже двигаться дальше, создавать базу на орбите Луны, вот там «Наука» могла бы пригодиться», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, модуль «Наука» способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С ним космонавты РФ должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, позволяющий выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.