Евросоюз решил не открывать границы для России и США

Брюссель, 2 сентября. Послы 27 стран Евросоюза озвучили свое решение не вносить изменений в список из 10 иностранных государств, с которыми страны сообщества открывают внешние границы. США и Россия в этот список по-прежнему не входят, о чем сообщил ТАСС европейский дипломатический источник в Брюсселе.

«На заседании Комитета постоянных представителей ЕС (COREPER) было принято решение оставить список стран без изменений», — сообщил европейский дипломат.

В данный список включены Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Руанда, Грузия, Уругвай.

Недавно об открытии границ и возобновлении авиасообщения с РФ объявила Греция и Польша. Ранее Россия восстановила авиарейсы в Хорватию, Францию и КНР.