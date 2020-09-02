Бледанс рассказала о сюрпризе от своего возлюбленного

Москва, 2 сентября. Внезапное появление избранника Эвелины Бледанс поразило актрису. Она осталась тронута заботой своего возлюбленного.

О трогательном событии в своей личной жизни актриса и телеведущая Эвелина Бледанс рассказала подписчикам в Instagram-аккаунте. Пост она сопроводила откровенной фотографией. Бледанс задалась вопросом – почему многие девушки ждут от мужчин сюрпризов, и никак не решаются намекнуть избранникам о своем желании? Вопрос актриса сопроводила историей из своей жизни.

Недавно Бледанс работала в Сочи в очень плотном графике. Вместе с ней в южном городе был ее сын Семен. Актриса рассказала, что рабочий режим выматывал ребенка, и они решили утром отдохнуть на пляже. Об этом она рассказал своему мужчине, имя которого не называет. Бледанс рассказала, что получила от возлюбленного неожиданное сообщение.

«Мы сидим на пляже, я наслаждаюсь видом и думаю о том, какой мне предстоит тяжелый день в виде съемок, и как бы я хотела просто обнять его. И тут мне приходит сообщение от него с вопросом: «Почему ты не купаешься?» — рассказывает актриса.

Оказалось, что избранник актрисы изменил свой рабочий график. Он прилетел в Сочи в это же время оказался на пляже. Сообщение мужчина писал своей возлюбленной, находясь в море.

Бледанс восторженно рассказала подписчикам, что именно такой поддержки и заботы хотела от своего мужчины. Пока она будет занята своими рабочими обязанностями, неназванный спутник проведет время с ее сыном. В комментариях подписчики поддержали актрису и тепло ей позавидовали. Многие девушки-фолловеры рассказали о сюрпризах, которые получали, некоторые расстроились, что никогда не испытывали подобных чувств.

Ранее Бледанс рассказала своим подписчикам о качествах «идеального мужчины». По ее мнению, он должен обладать всего тремя качествами. Также 51-летняя актриса рассказала, как сделать возраст своим помощником и партнером.