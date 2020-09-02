Песков заявил, что Лукашенко не согласует с Путиным заявления о внешней угрозе

Москва, 2 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не согласовывает с российским лидером Владимиром Путиным свои заявления о внешней угрозе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, в минувшую пятницу Лукашенко заявил, что если на западной границе Союзного государства «дернутся», Россия и Белоруссия задействуют совместную группировку вооруженных сил.

«Нет, он такие заявления не согласовывает. Да и нет никакой необходимости», — подчеркнул представитель Кремля.

Несанкционированные акции протеста проходят в Белоруссии проходят в Белоруссии с 9 августа. В качестве повода для них была использована победа Лукашенко (он набрал 80,1% голосов избирателей). По мнению самого Лукашенко, протесты в республике организуют западные спецслужбы. В частности, Польша, по его словам, «спит и видит», как забрать себе Гродненскую область. Лукашенко заверил, что вместе с Путиным защитит отечество, которое, по его словам, простирается от Бреста до Владивостока.