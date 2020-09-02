Путин оценит инициативы о составе и полномочиях Госсовета

Москва, 2 сентября. Президент РФ Владимир Путин озвучит свое мнение по поводу инициатив, касающихся состава и полномочий Госсовета. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал РИА Новости, что в сентябре–октябре в Госдуму планируют внести различные законопроекты, в том числе и о Госсовете. Представители СМИ уточнили у Пескова, можно ли ожидать, что в ближайшее время глава государства озвучит свою точку зрения по поводу формирования Госсовета.

«Как минимум, сначала начнется работа в Госдуме. Но и президент своевременно выскажет свою точку зрения», — ответил пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что именно Путин 20 лет назад инициировал создание Госсовета в нынешней форме. Кроме того, пресс-секретарь главы государства назвал преждевременными рассуждения о том, что Госсовет могут разместить в Петербурге.

«Давайте не будем забегать вперед. Пока нет каких-то финализированных решений на этот счет», — подытожил Песков.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил роль Госсовета в системе российской власти. По его словам, Госсовет помогает главе государства формировать политику с опорой на мнение регионов России.