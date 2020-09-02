«Двоечник» из «Доживем до понедельника» Чернов скорбит о Печерниковой

Народный артист России Юрий Чернов, сыгравший в фильме «Доживем до понедельника» двоечника Сыромятникова, скорбит о смерти Ирины Печерниковой. Заслуженная артистка России скончалась 1 сентября 2020 года, накануне своего 75-летия.

«Печальная новость, очень печальная, — с болью сказал Чернов корреспонденту Федерального агентства новостей. — Это был светлый, удивительный человек. Учительница моя, англичаночка. Что скажешь… Иры не стало. Она была необыкновенным человеком, в нее был влюблен весь наш 9-б класс из фильма «Доживем до понедельника». Удивительная, красивая, добрая, нежная — потрясающая женщина. Ангелочек светлый. Жалко, жалко… Прямо даже не знаю, что сказать… Нет Иры. Это такая боль».

Народный артист рассказал, что постарается приложить все усилия для сохранения памяти об Ирине Печерниковой.

«Я сейчас еду на репетицию и буду отпрашиваться у режиссера, чтобы попасть на передачу о ней. Хочу постараться сохранить память об Ире, постараюсь рассказать, какая она была необыкновенная и удивительная», — поделился Юрий Чернов.

Самая известная киноработа Ирины Печерниковой — роль учительницы английского языка Натальи Сергеевны Гореловой в фильме Станислава Ростоцкого 1968 года «Доживем до понедельника». Партнером Печерниковой в этом фильме был народный артист СССР Вячеслав Тихонов.

Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ, работала в нескольких известных театрах, с 1967 года много и успешно снималась в кино. В 90-е ушла из профессии по личным обстоятельствам, однако через 20 лет нашла в себе силы возобновить карьеру. Последняя киноработа Печерниковой (ее актерский дуэт с Вениамином Смеховым) — в фильме Юлии Колесник «Земля Эльзы». Фильм вскоре выйдет на большой экран.

Воспоминаниями об Ирине Печерниковой с ФАН поделились актрисы Светлана Немоляева и Ольга Остроумова.