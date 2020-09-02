Кремль заявил о сокращении зависимости экономики РФ от нефтегазовых доходов

Москва, 2 августа. Зависимость российской экономики от нефтегазовых доходов сокращается, однако не так быстро, как хотелось бы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время общения с журналистами у Пескова уточнили, устраивает ли Кремль, что в прошлом году, по оценке Минфина, доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете России составила порядка 40%.

«Эта цифра, безусловно, не может устраивать, и она никого не устраивает. Но эта цифра имеет тенденцию к поэтапному, хоть медленному, сокращению. И за последние 10–15 лет это сокращение видно невооруженным глазом», — подчеркнул представитель Кремля.

Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин, ответ Москвы на вспышку COVID-19 подтвердил, что Россия — это не «страна-бензоколонка». Песков напомнил, что глава государства также указывал на параллельный рост высокотехнологичного сектора. Пресс-секретарь президента заявил, что наука и медицина РФ показали блестящий результат в мировом масштабе на фоне пандемии.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в комментарии Федеральному агентству новостей назвал сроки восстановления российской экономики после пандемии. Эксперт отметил, что в июле и августе падение значительно сократилось.