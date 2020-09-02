Кремль ожидает детального разбирательства по делу Сафронова

Москва, 2 сентября. Кремль ожидает детального разбирательства в строгом соответствии с законом по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представители СМИ поинтересовались у официального представителя Кремля, запрашивал ли президент РФ Владимир Путин какие-либо материалы по делу Сафронова. Песков подчеркнул, что хотя речь и идет об экс-журналисте, нельзя забывать, что это далеко не единственное дело о подозрении в госизмене, по которому ведется следствие.

«Поэтому, конечно, у президента нет ни возможности, ни намерения держать под своим плотным контролем каждое из них. Это просто невозможно», — отметил он.

Песков затруднился ответить, направлялись ли российскому лидеру информация и доказательства обвинения по делу советника главы Роскосмоса. Он напомнил, что данные засекречены.

Оперативники ФСБ России задержали Сафронова в июле этого года. По версии правоохранительных органов, он мог передать секретную информацию о военном сотрудничестве РФ и Ближнего Востока спецслужбам Чехии. Следствие считает, что вербовка будущего советника, а тогда еще журналиста, могла произойти в 2012 году.

В случае, если суд признает Сафронова виновным, он может получить наказание до 20 лет лишения свободы. Советник главы Роскосмоса своей вины не признает.