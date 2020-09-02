Шойгу рассказал об уникальной находке на дне Балтийского моря

Москва, 2 сентября. Исследователи Российского географического общества (РГО) нашли на дне Балтийского моря торговый корабль середины XVIII века, наполненный уникальными артефактами. Об этом рассказал президент РГО и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По мнению экспертов, торговое судно принадлежало голландцам. Шойгу сообщил, что на корабле исследователи обнаружили множество бутылочек разных форм и объема.

«В части из них, судя по всему, был джин. Но там есть и маленькие флакончики из очень тонкого стекла. Возможно, в них перевозили компоненты для производства парфюмерии», — поделился президент РГО в интервью KP.RU.

Шойгу рассказал, что в те времена использовалась химия без синтетических или искусственно созданных материалов. Он также отметил, что во флаконах могло что-то сохраниться.

Кроме того, Шойгу отметил, что однажды ему довелось подержать в руках духи жены Александра Пушкина — Натальи Гончаровой. Как оказалось, химики-парфюмеры расшифровали духи по следам, оставшимся на шарфе или шейном платке Гончаровой, а затем изготовили аналог.

«Это действительно запахи того времени. Такие… очень насыщенные. Вот и у экспедиции может быть интересное продолжение — я про джин, если найдем», — заключил Шойгу.

Ранее глава Минобороны объяснил, почему смартфоны являются главными врагами путешественников. По мнению Шойгу, гаджеты создают иллюзию насыщенной жизни.