Польша будет ненавидеть Россию, пока существует. Колонка Евгения Беня

Обозреватель Федерального агентства новостей Евгений Бень рассуждает об отношениях России и Польши и о том, какую роль в них играют США.

Во время выступления на 81-й годовщине нападения фашистской Германии на Польшу премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что ответственность за начало Второй мировой войны лежит на нацистской Германии и Советском Союзе. Он подчеркнул, что кровавые события развязали два тоталитарных, деструктивных, варварских и преступных режима, хотя президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер год назад на мероприятии в Велюне, приуроченном к 80-летию начала Второй мировой войны, еще раз подтвердил очевидный факт: Германия берет на себя ответственность за все преступления.

Польша всегда включает тему пересмотра исторически сложившихся представлений о войне в угоду текущей политической конъюнктуре. Ныне она, конечно, связана с событиями в Белоруссии, когда Варшаве выгодно интерпретировать любые усилия Кремля, направленные на стабилизацию в этой стране, как якобы разрушительную российскую агрессию.

Между тем в марте этого года экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович на волне обещаний Вашингтона вывести из Германии часть инфраструктуры НАТО не в Польшу, а в страны Западной Европы, громко заявлял, что у Москвы и Варшавы нет разногласий о роли СССР в победе над нацистской Германией:

«Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов… Нет сомнений, что Германия несет основную ответственность за развязывание Второй мировой войны».

Тогда же министр вдруг оповестил, что Варшава не уравнивает ответственность СССР и Германии за начало войны. Чапутович даже заговорил о желании встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Однако уже в мае, когда на волне пандемии коронавируса в Варшаве возникло опасение, что США вовсе позабудут про Польшу, назойливо напрашивающуюся на расширение военно-стратегического партнерства, польское внешнеполитическое ведомство вновь вернулось на привычные круги демагогических обвинений СССР в начале Второй мировой войны, желая акцентировать внимание на якобы российской военной угрозе. Пресс-служба МИД Польши при этом высказывала РБК точку зрения, что слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало боевых действий — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали».

На круглую дату — 80-ю годовщину нападения нацистской Германии на Польшу (2019 год) — Варшава пригласила страны — члены НАТО, Европейского союза, Восточного партнерства. Была приглашена и канцлер Германии Ангела Меркель, и 200 представителей Германии, чтобы совместно с ними провести так называемый «Марш жизни». Но Варшава демонстративно и вызывающе не позвала Россию. Это — следствие не какой-то искрометной «дури», как поспешили тогда обозначить некоторые из журналистов, а все та же циничная дань политической конъюнктуре правящей в Польше партии «Право и справедливость» и президента страны Анджея Дуды.

В аппарате президента Польши даже формировалась кризисная команда, которая собиралась в онлайн-режиме опровергать тезисы российского президента 23 января 2020 года во время Всемирного форума памяти Холокоста в Иерусалиме к 75-летию освобождения Красной Армией немецкого лагеря смерти Освенцим на территории оккупированной фашистами Польши.

В итоге кризисной команде, планировавшей синхронно опровергать слова Владимира Путина, пришлось сильно попотеть для тщетного выискивания определенных высказываний лидера страны. Потому что выступление президента РФ в Иерусалиме было посвящено сохранению памяти о Холокосте и блокаде Ленинграда, преодолению трагедии страшной войны, унесшей жизни миллионов, международной ответственности за историческую правду и защиту мира. В подобном формате не нашлось места тому, чем готовились воспользоваться политические спекулянты.

Сразу после этого манипуляторов утешил во время своего визита в Варшаву президент Украины Владимир Зеленский. Он не преминул повторить безграмотное заявление 2015 года экс-главы польского МИД Гжегожа Схетыны о том, что Освенцим освободили украинцы. Он прямо абсурдно обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, а, следовательно, и в трагедии Холокоста. И это красноречивый пример того, как Польша не гнушается использовать ложь о Второй мировой войне для налаживания международных связей.

Назвав в 2016 году Россию виновницей Волынской резни, в то время министр обороны Польши Антоний Мачеревич продемонстрировал вызывающую историческую документальную безграмотность, переложив ответственность за истребление поляков на Волыни на пакт Молотова-Риббентропа. В реальности же, если углубить этот посыл, то указанный российско-германский договор возник не на пустом месте, а вслед за разделом Чехословакии, в котором после Мюнхенского сговора приняла участие Польша. Таким образом, исходя из казуистики Мачеревича, сама Польша и есть изначальный виновник Волынской резни.

Из года в год повторяющиеся требования Варшавы к Москве о выплате репараций за советские годы равнозначны «попытке вернуть молодость». Именно так бывший президент Польши Лех Валенса описал поведение своей страны в отношении России.

Польша, имея ряд противоречий с Евросоюзом, претендует на роль самого верного союзника США в Европе. Она стремится выступить плацдармом американской политики в ЕС, о чем говорят инициативы Варшавы о размещении на территории страны американской военной базы за счет Польши и переброска в эту страну нового контингента американских военных.

Польша рассчитывает на использование проамериканской позиции в качестве трамплина для своего развития. Отсюда и сопротивление Варшавы российским газопроводам. Принципиальная позиция США — не допустить запуска «Северного потока — 2», а вот у Польши здесь нет никакого утилитарного интереса, кроме желания быть полезной Штатам, дабы получить от них дивиденды в других направлениях.

Систематические попытки переписывания истории превратились для нынешних польских властей в удобный конъюнктурный формат решения стратегических и экономических задач. Антироссийская ложь о Второй мировой войне в руках варшавских политиков стала козырной картой, которую они из года в год пытаются кинуть в нужный момент для извлечения выгоды. И ждать каких-либо принципиальных позитивных перемен в этом ракурсе от нынешнего президента Польши и его окружения не приходится.