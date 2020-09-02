Макей заявил о предотвращении «украинского сценария»в Белоруссии

Москва, 2 сентября. Власти Белоруссии не позволили реализовать в республике «украинский сценарий» цветной революции извне, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние вызовы. Причем последнее в большей степени предопределяет первое», — отметил он на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По мнению Макея, на сегодняшний день «определенное политическое противостояние наблюдается, но его уровень накала уже значительно ниже». В связи с этим он поблагодарил российскую сторону за «выдержанную, грамотную и четкую реакцию на события, происходящие в республике.

«Очевидно, что именно взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Белоруссии», — подчеркнул он.

Макей считает, что именно это позволяет перевести ситуацию в более спокойное русло, наладить диалог с обществом и определить пути выхода из сложившейся ситуации.

«Несмотря на реакцию неблагоприятных факторов, мы не останавливаем нашего взаимодействия», — заключил он.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, победу на которых одержал действующий глава страны Александр Лукашенко. Это было использовано как повод для несанкционированных протестных акций. На них присутствовали провокаторы, толкавшиеся людей к столкновениям с правоохранителями.

Лукашенко заявил, что митинги управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы фиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.