Знаменитый советский и российский актер театра и кино Александр Филиппенко признался, что считает своего друга и не менее знаменитого коллегу Валентина Гафта гением.

Народный артист РФ с большим энтузиазмом отозвался на предложение корреспондента Федерального агентства новостей поздравить народного артиста РСФСР с 85-летним юбилеем, который тот отмечает 2 сентября.

Примечательно, что день рождения сегодня и у самого Филиппенко — ему исполнилось 76 лет. Свое поздравление он начал нетривиально — со стихотворения-посвящения:

— Кто-то когда-то сказал, что Гафт это не фамилия, это — аббревиатура.

И кино, и театра зал пытаются его расшифровать как культура.

А я понял сразу, без сомнений: Гафт — просто гений!

Г — гениальный, А — автор, Ф — феноменальных, Т — текстов.

— Прекрасно!

— Валентин Гафт — это знак, это эпоха наших театра и кино. И я благодарен судьбе, что мне довелось работать с ним и в кино, и в театре. Как-то мы давали спектакль по его пьесе в стихах «Сон Гафта, пересказанный Виктюком». Мне пришлось играть сразу десять разных ролей. Спасибо театру «Современник», спасибо режиссеру Роману Виктюку. Это была трудная, интересная, многогранная и очень памятная для меня работа.

— Александр Георгиевич, но мы ведь знаем Валентина Иосифовича не только как актера!

— Конечно, мы знаем его еще и как едкого поэта-сатирика. Но при этом сам Валентин Иосифович, Валя, поверьте мне, человек очень трогательный, нежный и ранимый! Он может вас любить, он может вас ненавидеть, но в любом случае это будет талантливо. И то, что у нас день рождения в один день, 2 сентября, это просто знак для меня. И всякий раз, когда мы садимся [своей семьей] за стол, то обязательно пьем за тебя, дорогой Валя! Будь здоров!

— Вы когда-нибудь обижались на его знаменитые эпиграммы?

— Нет, конечно. «У зрителей дрожат коленки, когда читает Филиппенко». Я же на совместных поэтических концертах часто читал его стихи.

— Какая у вас самая любимая его роль в кино?

— Для меня это Воланд, естественно (в фильме «Мастер и Маргарита», снятом Юрием Карой в 1993 году. — Прим. ФАН). Я там играл Коровьева-Фагота. Это в первых строчках всей моей кинобиографии. Все было интересно делать вместе с Гафтом. Как бы это точнее сказать — и трудно, и легко. Трудно при подготовке и легко на съемках и в кадре.

— А из тех ролей, что сыграны на театральной сцене?

— Выше я уже сказал — это была действительно памятная для нас работа в «Современнике». Мы там практически вдвоем, не считая еще одного молодого актера, все вот это и тянули. Прекрасный спектакль. Там как-то все очень удачно сошлось, понимаете? И «Современник», и Виктюк, и Гафт. С 2010 года мы играли потом этот спектакль сезонов пять, наверное.

— Теперь о вас. Тоже поздравляю с днем рождения! Как будете отмечать, если не секрет?

— Тихо! Вот вы знаете, обычно мы куда-то уезжали. Год назад, например, в Италию, когда мне исполнилось 75. А до этого были на Байкале, а до этого еще где-то... Вы знаете, уже такие цифры (возраста. — Прим. ФАН), что надо тихо справлять (смеется). Мы с семьей на даче, с собаками, так что тихонько-тихонько как-то справим. Будем думать и обсуждать, как жить в этом новом цифровом пространстве (смеется).

— Так понимаю, что еще и нынешняя ситуация с новой коронавирусной инфекцией наложила некий свой отпечаток?

— В принципе, да, но так получилось, что мы сразу уехали на дачу. Здесь очень удобно, и я готовлю некоторые свои программы на будущее. Уже на октябрь — какие-то литературные вечера. Отмечу, что все просят теперь, как говорится, «меньше Салтыкова-Щедрина и жесткой сатиры, а больше Левитанского и Пастернака». Возможно, одна из программ будет называться «Попытка утешения». Вот, что необходимо (смеется). И думаю, что буду читать еще и стихи Гафта тоже.

Поздравил через ФАН Гафта и другой его не менее известный коллега — Сергей Гармаш.

«От всей души поздравляю Валентина Иосифовича, — сказал народный артист РФ. — Желаю ему счастья, здоровья, здоровья и еще раз здоровья, очень много здоровья! Обнимаю, люблю и благодарю за то, что я был рядом с ним. Мои любимые роли в его исполнении — все!»

Примечательно, что у самого Гармаша день рождения был накануне — 1 сентября ему исполнилось 62 года.

Ранее стало известно, что у Валентина Гафта возникли проблемы с речью.