Лавров анонсировал встречу Путина и Лукашенко в Москве

Москва, 2 сентября. Президент России Владимир Путин и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице. Это подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства», — отметил он.

Какие темы будут обсуждать главы государств, Лавров не уточнил. Ранее он сообщал, что 3 сентября Минск посетит председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Путин в конце августа заявил, что Белоруссия одной из первых получит российскую вакцину от коронавируса. Это произойдет за счет того, что республика подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования препарата.

Последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась в июле на острове Валаам.