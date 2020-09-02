Финляндия возобновит выдачу некоторых виз в России

Москва, 2 сентября. Финляндия с 7 сентября возобновит работу визовых центров в России для обслуживания некоторых категорий заявителей. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства европейской страны в РФ.

Работа визовых центров Финляндии в России была приостановлена еще в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. Документы и визы рассматривались и подавались непосредственно в финские представительства​​​.

С 7 сентября визовые заявления на выезд в Финляндию от отдельных категорий граждан будут приниматься не представительствами, а визовыми центрами VFS Global.

«Таким образом гарантируется оперативное рассмотрение заявлений и безопасное обслуживание», — говорится в сообщении.

Изменения касаются визовых заявлений, подаваемых в Москве и Санкт-Петербурге. Поездки между странами остаются ограниченными.

Напомним, что 1 августа Россия восстановила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, также открылась сухопутная граница с Арменией. С 15 августа обладатели вида на жительство в Швейцарии могут полететь в эту страну.

Южная Осетия планирует открыть границу с Россией 15 сентября. А Греция собирается запустить рейсы для граждан России при наличии отрицательного результата теста на COVID-19 с 7 сентября. Польша возобновит авиасообщение с РФ со 2 сентября.