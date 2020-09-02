Виктор Шкуратов: Клюев поразил съемочную площадку с первых же минут

Очень тяжело, когда уходят такие люди, как Борис Клюев. Борис Владимирович — великолепный актер и потрясающий человек. В нем не было никакого пафоса, зачастую присущего звездам. А ведь он действительно был звездой.

Как любили зрители его графа Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера»! Как ненавидели в «ТАСС уполномочен заявить…», где ему досталась роль шпиона Трианона! В историческом кино он был истинным аристократом, а в «Улицах разбитых фонарей» — настоящим генералом.

Мы познакомились как раз на съемках «Улиц разбитых фонарей», где ему очень удачно удалось воплотить образ военного: выправка, командный голос… Он же был еще и великолепным мастером озвучания — его голосом говорят персонажи известных зарубежных фильмов и мультфильмов.

Работать с Борисом Владимировичем было очень приятно. Он буквально с первых же минут поразил и очаровал меня своей мягкостью и доброжелательностью, да, собственно, не только меня, но и всю съемочную группу.

Это был чудеснейший человек с прекрасным чувством юмора, разговорчивый, всегда очень сдержанный, абсолютно бесконфликтный. Очень жаль, что он ушел так рано.

Я не знал о его болезни. Он же, можно сказать, был приверженцем здорового образа жизни: не курил, занимался спортом, играл в футбол… Помню, как-то хвастался, что до 65 лет поднимал штангу. Но даже когда у него обнаружили онкологию, он был готов к любому варианту событий.

В одном из своих последних интервью Борис Владимирович сказал: «Я считаю, что прожил очень интересную, красивую жизнь. И если Господь возьмет меня, я к этому очень спокойно отношусь».