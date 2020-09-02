Мишустин заявил о выполнении всех социальных обязательств в период пандемии

Москва, 2 сентября. Российское правительство в полном объеме выполнило все социальные обязательства в первом полугодии 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Все социальные обязательства были выполнены в полном объеме. Экономика и люди получили существенную дополнительную помощь», — подчеркнул глава правительства.

Также Мишустин обратил внимание, что оперативные меры позволили правительству обеспечить сбалансированность бюджета в период вспышки коронавируса. По словам премьер-министра, в первом полугодии финансовая дисциплина укрепилась.

Глава кабмина напомнил, что в прошлом году остался большой объем неиспользованных бюджетных средств. Мишустин отметил, что теперь главы министерств и ведомств будут персонально отвечать за растущие остатки.

Ранее Мишустин выделил 22 миллиарда рублей на выплаты медикам и соцработникам, помогающим пациентам с коронавирусом.