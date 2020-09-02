Китайские аналитики сравнили ядерную мощь России и США

Москва, 2 сентября. Проведенные в августе учения ВКС России стали демонстрацией ядерной мощи страны для Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет «ИноСМИ», ссылаясь на китайское издание Sohu.

В недавних учениях Воздушно-космических сил России были задействованы стратегические бомбардировщики, подразделения Военно-морского флота РФ. Такую масштабную тренировку ядерных сил в России организовали для демонстрации потенциала перед США, пишут китайские эксперты. Учения стали ответом на провокации со стороны Америки.

Военные аналитики из Китая ссылаются на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Так на вооружении США сейчас стоит 5800 ядерных боеголовок. В России на 475 боеголовок больше, включая те, которые находятся в законсервированном состоянии. Однако ядерная мощь США в первую очередь уступает в количестве межконтинентальных ракет, способных переносить эти боеголовки. Сейчас на вооружении США стоит только два вида ракет - «Минитмен-3» и «Трайдент».

В Вооруженных силах России на балансе сейчас значатся более 300 межконтинентальных ракет. Такое количество вооружение «вызывает ужас у Белого дома», считают китайские аналитики. Кроме того, эксперты делают акцент на разнообразии носителей, перечисляя типы ракетных комплексов - «Тополь», «Тополь-М», «Ярс», «Баргузин», «Сармат», «Воевода» и другие.

Аналитики из Китая делают акцент на новых ракетных комплексах «Ярс» и «Сармат», а также «Авангард», уверяя, что подобное вооружение не даст Белому дому шанса контролировать ядерное вооружение во всем мире. По мнению китайских специалистов, новые российские ракеты обладают мощным потенциалом и смогут «прорвать» систему ПВО США.

Ранее о преимуществе России в ядерном вооружении писали другие издания. МБР «Сармат» ранее назвали «супер-ракетой». Также китайские журналисты писали об успехах России в области гиперзвукового оружия.