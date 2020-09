Джуканович обвинил Белград в победе черногорской оппозиции

В последнее воскресенье лета в живописной Черногории прошли парламентские выборы, на которых впервые за долгие годы партия правящего режима не смогла одержать победу. 30 лет правления Мило Джукановича привели к тому, что страна находится на грани экономической катастрофы. Когда на кон была поставлена вера, черногорцы объединили усилия для защиты православных святынь.

Верующие почти полгода проводили мирные протестные шествия и в жару, и в лютую стужу, а явка граждан Черногории на парламентских выборах 2020 года достигла рекордных показателей. В результате большинство мест в новом правительстве получила оппозиционная коалиция во главе с альянсом «За будущее Черногории» и, судя по тому, как массово отмечали это событие на улицах балканских городов, есть надежда на то, что оно будет светлым.

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает, как жители балканских стран праздновали падение режима Мило Джукановича, и почему он обвинил в своем поражении Сербию.

Еще до того, как Государственная избирательная комиссия Черногории объявила официальные итоги выборов, на улицах черногорских городов начали собираться люди, готовые с размахом отметить падение режима.

«Свободная» отныне молодежь не скрывала своих чувств и пускалась в пляс прямо на улице.

В Баре около 19:00 сотни граждан собрались перед соборным храмом Иоанна Владимира. До этого из Сутоморе в город прибыла колонна автомобилей и мотоциклов, участвующих в «литии победы». Жители Бара приветствовали их аплодисментами.

Очевидцами проезда праздничной колонны автомобилистов стали и будванцы. В курортной столице Черногории, которая в этом году из-за отсутствия наплыва туристов непривычно пустынна, они разрезали тишину улиц громкими звуковыми сигналами.

Мэр Будвы Марко Бато Царевич, незаконно смещенный правящей партией с должности в начале лета, объявил победу оппозиции одним из первых. Плечом к плечу с простыми гражданами Черногории он прошел многочисленные крестные ходы в поддержку Сербской православной церкви.

А 30 августа вместе с ними радовался проигрышу Джукановича, скандируя заветное «Победа!»

Наибольшее количество черногорцев собралось у Собора Воскресения Христова в Подгорице, где всю ночь развевались флаги с триколором и были слышны не только национальный гимн, но и сербские народные песни, и православные молитвы.

В радостном порыве один из жителей столицы даже предложил блюстителям порядка присоединиться к ликующей толпе.

Сотрудники полиции улыбались и пожимали ему руку.

Подгорица гудела и на второй день после выборов: в понедельник на улицах города снова горели файеры и развевалось «знамя победы» Сербской православной церкви над преступным режимом Джукановича.

