Джуканович обвинил Белград в победе черногорской оппозиции

В последнее воскресенье лета в живописной Черногории прошли парламентские выборы, на которых впервые за долгие годы партия правящего режима не смогла одержать победу. 30 лет правления Мило Джукановича привели к тому, что страна находится на грани экономической катастрофы. Когда на кон была поставлена вера, черногорцы объединили усилия для защиты православных святынь.

Hvala narodu koji je mjesecima istrajan bio u borbi, koji je bio hapsen i prebijan, narod koji nije dao na crkvu i otadzbinu

Sta god da se desi nocas, pokrali oni ili ne, pobjedu nam niko uzet ne moze

Ponosi se Crna Goro pic.twitter.com/jt7PuIrY1V — ????????????????zelenascg????????????????1244 (@zelenascg) August 30, 2020

Верующие почти полгода проводили мирные протестные шествия и в жару, и в лютую стужу, а явка граждан Черногории на парламентских выборах 2020 года достигла рекордных показателей. В результате большинство мест в новом правительстве получила оппозиционная коалиция во главе с альянсом «За будущее Черногории» и, судя по тому, как массово отмечали это событие на улицах балканских городов, есть надежда на то, что оно будет светлым.

Автор Telegram-канала «Балканская сплетница» рассказывает, как жители балканских стран праздновали падение режима Мило Джукановича, и почему он обвинил в своем поражении Сербию.

Как черногорцы встретили историческую победу

Еще до того, как Государственная избирательная комиссия Черногории объявила официальные итоги выборов, на улицах черногорских городов начали собираться люди, готовые с размахом отметить падение режима.

«Свободная» отныне молодежь не скрывала своих чувств и пускалась в пляс прямо на улице.

Omladina Crne Gore u slobodnoj zemlji pic.twitter.com/fLWQdEd4fa — ????????????????zelenascg????????????????1244 (@zelenascg) September 1, 2020

В Баре около 19:00 сотни граждан собрались перед соборным храмом Иоанна Владимира. До этого из Сутоморе в город прибыла колонна автомобилей и мотоциклов, участвующих в «литии победы». Жители Бара приветствовали их аплодисментами.

Очевидцами проезда праздничной колонны автомобилистов стали и будванцы. В курортной столице Черногории, которая в этом году из-за отсутствия наплыва туристов непривычно пустынна, они разрезали тишину улиц громкими звуковыми сигналами.

Budva sinoc

Ovo je slavlje u Crnu Goru pic.twitter.com/BeYaLtE3Hb — BAD SEED???????? (@LazarV94) August 31, 2020

Мэр Будвы Марко Бато Царевич, незаконно смещенный правящей партией с должности в начале лета, объявил победу оппозиции одним из первых. Плечом к плечу с простыми гражданами Черногории он прошел многочисленные крестные ходы в поддержку Сербской православной церкви.

А 30 августа вместе с ними радовался проигрышу Джукановича, скандируя заветное «Победа!»

Побједа!!!!

За будућност Црне Горе!!!

За будућност Будве!!! pic.twitter.com/w4jAIIxdrM — Марко Бато Царевић (@zabuducnostbd) August 30, 2020

Как ликовала столица

Наибольшее количество черногорцев собралось у Собора Воскресения Христова в Подгорице, где всю ночь развевались флаги с триколором и были слышны не только национальный гимн, но и сербские народные песни, и православные молитвы.

В радостном порыве один из жителей столицы даже предложил блюстителям порядка присоединиться к ликующей толпе.

«Cнимайте маски, давайте праздновать победу!», — кричал он.

Сотрудники полиции улыбались и пожимали ему руку.

Подгорица гудела и на второй день после выборов: в понедельник на улицах города снова горели файеры и развевалось «знамя победы» Сербской православной церкви над преступным режимом Джукановича.

Thousands of people gathered in front of the Cathedral of Resurrection of Christ in #Podgorica on Monday to celebrate the victory of opposition parties in parliamentary elections in #Montenegro held the day before. pic.twitter.com/xC7PLVe8Mt — Ruptly (@Ruptly) September 1, 2020

Когда стемнело, тысячи людей вновь собрались у главного православного храма страны, расположенного в столице.

Podgorica upravo. Lepo je videti slozan narod. pic.twitter.com/AzMkafIeK8 — Maja Vukas (@M2aja) August 31, 2020

Они заняли буквально каждый сантиметр площади.

Major demonstration in support of opposition parties taking place in the capital of #Montenegro, #Podgorica.



pic.twitter.com/zX2aVugIbj — nonouzi (@Gerrrty) August 31, 2020

«Празднует Черногория! Празднует Сербия! Празднует Республика Сербская!», — радостно кричал представитель оппозиции Владислав Дайкович.

SLAVLJE NE PRESTAJE!!!



PODGORICA PROKLJUČALA U VATRI SLOBODE!✊❤ pic.twitter.com/KRyAHM8w54 — Vladislav Dajković - Владислав Дајковић (@Dajkovic) August 31, 2020

Падение Джукановича славили на всех Балканах

В день исторических выборов действительно ликовала не только Черногория — к празднованию присоединился и братский сербский народ. Как только были объявлены предварительные результаты выборов, десятки граждан собрались в центре Белграда перед зданием Скупщины.

«Черногория и Сербия — одна семья», скандировали они. Были слышны и нелицеприятные выкрики в сторону Мило Джукановича, например, «Мило — вор!». А вечером в Белграде раздались залпы праздничного салюта.

Cлавили падение Джукановича и в Республике Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины). В Баня-Луке — традиционной автомобильной литией.

Banja Luka, Republika Srpska ! pic.twitter.com/eWvcKgZCwu — Željko Bubić (@ZeljkoBubic) August 30, 2020

В Сараево — массовыми гуляниями на улицах города.

And the fall of #Montenegro dictator Milo Djukanovic‼️

is being celebrated in #Sarajevo

Bravooo ???????????? Sarajevo pic.twitter.com/9EpgtP3ZT4 — srb news (@srbnews0) August 30, 2020

А в Косовска-Митровице, находящейся на территории самопровозглашенного государства, под залпы салюта эхом разносилось радостное — «Черногория восстала».

Kosovska Mitrovica hits different tonight ❤️ pic.twitter.com/hmQPmRPVnW — kosovoisserbia (@kosovoisserbia3) August 31, 2020

Crna Gora i Srbija❤️❤️❤️❤️

Dok sam snimala ovo sve vreme me je jeza prolazila i oči su mi bile pune suza????

KOSOVSKA MITROVICA, KOSOVO I METOHIJA❤️ pic.twitter.com/89jV130qT1 — brooklynbaby???? (@sxorpija) August 30, 2020

Если виноватых нет, их назначают

Подобные проявления национального единства не остались без внимания потерпевшего поражение Мило Джукановича. На днях в интервью Newsmax Adria он заявил, что с момента принятия скандального закона о свободе вероисповедания, который фактически предполагал изъятие имущества у Сербской православной церкви и изменение ее статуса на территории Черногории, якобы была развернута мощная «политическая кампания агрессии» со стороны Александра Вучича.

Выражение поддержки черногорской оппозиции гражданами Сербии и Республики Сербской он назвал «инцидентами».

«Мы стали свидетелями проявления нетерпимости, агрессии и примитивизма», — сказал он.

Кроме того, Джуканович, президентский срок которого истекает в 2023 году, считает, что несмотря на результаты парламентских выборов, время невозможно «повернуть назад», и Черногория уже никогда не станет частью «сербского мира».

Однако бурная реакция жителей Черногории на смену власти, которой они добивались молитвами и мирными шествиями, свидетельствует об обратном: крошечная страна на побережье Адриатики всегда быть частью сербского православного мира, и быть ей не перестала даже после усилий Джукановича по ее поступательной «монтенегризации». Несмотря на то, что он долгие годы пытался разорвать духовные и исторические связи с Сербией и силком тащил Подгорицу в объятия заокеанских «партнеров», черногорцы наглядно продемонстрировали, что «сербский мир» и православие остаются неотъемлемой частью их национальной самоидентификации, а историческую память не так просто стереть.