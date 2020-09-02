Потерявшиеся после взрыва в Бейруте животные вернулись к своим хозяевам

Бейрут, 2 сентября. В Ливане более 100 пропавших домашних животных воссоединились с владельцами после прогремевшего в Бейруте взрыва. Об этом сообщает организация по спасению животных Animals Lebanon в своем аккаунте Instagram.

Организация Animals Lebanon, занимающаяся спасением и защитой животных в Ливане, сообщила, что она воссоединила более 100 домашних животных со своими владельцами с тех пор, как столицу страны сокрушил смертельный взрыв. После взрыва Animals Lebanon сделала поиск пропавших питомцев жителей Ливана своей главной миссией, и недавно опубликовала видео, показывающие некоторые из долгожданных встреч.

«Учитывая все, что происходило в последние недели, мы подумали, что все нуждаются в каких-то радостных моментах, поэтому собрали некоторые из трогательных воссоединений, которые произошли после взрыва», — написала организация в Instagram.

Animals Lebanon также сообщила, что развернула поисковые группы два часа после взрыва. Они получили более 540 просьб о помощи, и 331 человек добровольно приняли участие в поисках, спасении и уходе.

«Наша команда все еще спасает животных, которые прямо или косвенно пострадали от взрыва, а также заботится о многих животных, спасенных после. Команда международных, а также местных ветеринаров проверяла, лечила и стерилизовала животных», — сообщила Animals Lebanon в посте.

Команда по спасению домашних питомцев все еще продолжает свою работу и призывает людей, которые ищут своих животных либо обнаружили потерявшихся зверей, связаться с ними по электронной почте.

«Наши сердца всегда будут с людьми, теми, кто пострадал, теми, кто потерял людей, теми, кто был ранен, и теми, кто потерял свои дома», — написали животные Ливана.

Напомним, в порту Бейрута 4 августа взорвались более 2,7 тонны аммиачной селитры, которую еще в 2014 году конфисковали таможенники. Взрывная волна разрушила буквально половину города. Без крова остались почти 300 тыс. бейрутцев, погибло более 170 человек, около 4 тыс. человек пострадали.