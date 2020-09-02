Пьяный мужчина в Бурятии отрубил племяннице пальцы из-за разбитого телефона

Улан-Удэ, 2 сентября. Пьяный житель Бурятии отрубил топором пальцы своей племяннице, которая разбила телефон. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений.

Инцидент произошел 31 августа в одной из бурятских деревень. Отец вместе с дядей девочки распивали спиртные напитки. Они дали ребенку телефон, но та случайно его уронила.

Дядя положил руку ребенка на пень и отрубил топором два пальца, передает телеканал «360». Пострадавшую отвезли в больницу, агрессора задержали правоохранители.

По словам детского омбудсмена в Бурятии Натальи Ганькиной, девочка и другие дети живут в семье у тети. Несовершеннолетние чистые, накормленные и не запуганные.

Ганькина добавила, что власти могут заключить с семьей социальный контракт и оказать другие виды помощи. Дяде пострадавшего ребенка грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее аналогичная история произошла в Подмосковье. Ревнивый муж отрубил девушке кисти рук, но она выжила. Мужчину приговорили к 14 годам тюрьмы.