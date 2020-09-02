В РФ введут уголовное наказание за дискуссии об отчуждении земель страны

Москва, 2 сентября. Уголовная ответственность за обсуждение вопросов отчуждения территорий страны может быть введена в ближайшее время в России. Об этом рассказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что теперь даже дискуссий о передаче каких-либо частей государства не допускает обновленная российская Конституция. По словам Медведева, это облегчит, в том числе, разговор с Японией о заключении мирного договора.

«Мы всегда были сторонниками того, чтобы такой мирный договор был подготовлен, но не в результате отчуждения российских территорий. Это невозможно было и раньше», — подчеркнул он во время онлайн-встречи с участниками проходящего на Сахалине форума «ОстроVа-2020».

Зампред Совбеза РФ уточнил, что уголовная ответственность за действия по отчуждению земель и обсуждение таких вопросов должна быть введена уже в ближайшее время.

Напомним, что в июле нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее земель и к таким действиям приравняли к экстремизму. Соответствующий закон одобрили в Совете Федерации.

Благодаря поддержке россиян в ходе голосования в Конституции РФ теперь прописано, что «действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».