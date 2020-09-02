Адвокат рассказал, кто может получить многомиллионное наследство Клюева

Москва, 2 сентября. Многомиллионное наследство народного артиста России Бориса Клюева, вероятнее всего, достанется его супруге Виктории. Об этом рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

Юрист объяснил свое предположение тем, что Клюева — наследница первой очереди. У артиста был сын Алексей, который скончался в возрасте 24 лет от сердечной недостаточности. Других детей, по словам Жорина, у актера нет.

«И если действительно детей нет, то все получит жена. Если же у него есть еще наследники, тогда они тоже являются наследниками первой очереди», — цитирует адвоката NewInform.

Клюев, судя по оценкам риэлторов, оставил большое наследство. Работа в театре и кино принесла ему немалый доход. Например, на гонорары от съемок в популярном сериале «Воронины» артист смог приобрести жилье в Италии. Это трехкомнатная квартира с террасой и садом в 200 километрах от Неаполя. Кроме того, в собственности Клюева жилье в Гурзуфе и подмосковная дача. Вся недвижимость актера оценивается специалистами в сумму около 50 миллионов рублей.

Клюев скончался 1 сентября в возрасте 76 лет после нескольких лет борьбы с раком, пишет «Утро.ру». Член правления Гильдии актеров кино России снялся в нескольких десятках фильмов, работал артистом дубляжа, получил немало премий за роли в театральных постановках. Одной из самых заметных киноролей Клюева стала роль графа Рошфора в музыкальном телефильме «Д’Артаньян и три мушкетера».

В разговоре с телеканалом «360» актер Александр Вершинин назвал коллегу человеком, который олицетворял российский театр и кинематограф.