Эксперт объяснил, почему в НАТО опасаются российского «убийцы танков»

Российские разработки последних лет все чаще ставят представителей американского военного сектора в тупик. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Роман Романов, комментируя опасения стран НАТО, в частности Соединенных Штатов Америки, в отношении нового российского перспективного противотанкового комплекса «Гермес».

Сошествие «Гермеса»

«Гермес» может стать убийцей танков стран НАТО. Такое мнение высказал американский публицист Питер Сучиу в своей статье для National Interest.

Дальнобойный ракетный комплекс управляемого вооружения «Гермес» от Конструкторского бюро приборостроения был представлен на форуме «Армия-2020».

По мнению автора, российский комплекс оснащен сверхзвуковыми ракетами дальнего действия, которые способны уничтожать танки стран НАТО с гарантией почти в 100%. Боеприпасы комплекса способны достигать более четырех скоростей звука. «Гермес» может занять особую нишу между высокоточными боеприпасами и зенитными комплексами.

«Гермес» имеет компактный боевой модуль с пусковыми установками на шесть ракет и может вести залповую стрельбу сразу по шести целям. Боевая часть каждой ракеты — осколочно-фугасная и содержит 20 килограммов тротила. Дальность стрельбы «Гермеса» — до 100 километров.

«Россия ставит США в тупик»

Как отметил Роман Романов, комплементарная статья в американских СМИ в адрес перспективного противотанкового комплекса «Гермес» является лишним подтверждением тому, что на Западе уважают российский военный промышленный комплекс (ВПК).

«Российские разработки последних лет все чаще ставят представителей американского военного сектора в тупик. США обладают огромнейшим, больше чем у любой страны, военным бюджетом. При этом Россия, у которой военный бюджет в 10 раз меньше, представляет на рынок вооружение, которое часто превосходит аналогичное штатовское. Тот же «Гермес» является не просто ответом американским Javelin. В некоторых технических решениях «Гермес» просто превосходит американские аналоги. И если он попадет на внешние рынки, американские Javelin больше никому не будут нужны, кроме условных украинцев, которые с удовольствием будут скупать устаревшее американское вооружение», — пояснил Роман Романов.

Эксперт отметил, что российский ВПК сегодня является ключевой научно-технологической отраслью в стране. Россия всегда способна представить на рынке высококлассное вооружение, в том числе «Гермес».

«Противотанковые комплексы — это сегодня ключевая разработка на поле боя. Мы ведь видим, что в современном мире нет доктрины тотальной войны. Если и случаются военные столкновения, то это обычно локальные вещи, завязанные внутри государства или даже отдельного региона, где часто применяется тактика партизанской войны. В таких условиях, конечно, круто иметь ядерное вооружение, но для этого нужно обладать и легкими переносными комплексами, которые можно монтировать на вертолеты, самолеты и бронетехнику», — добавил Роман Романов.

По его словам, мобильные соединения сегодня являются ключевыми в локальных конфликтах. И Россия, представляя такой класс вооружений, демонстрирует передовое вооружение, которое способно изменить баланс на поле боя.

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик рассказал, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, используя в армии передвижные платформы «Бумеранг», не даст агрессору нарушить территориальную целостность страны. Перспективная российская колесная платформа «Бумеранг» имеет возможность получить на вооружение дистанционно-управляемый боевой 57-мм модуль «Кинжал».