Онколог рассказал, были ли у Клюева шансы на выздоровление

Москва, 2 сентября. У народного артиста Бориса Клюева было мало шансов на выздоровление, поскольку рак легких на последних стадиях практически не поддается лечению. Об этом рассказал врач-онколог Андрей Пылев.

По словам медика, рак легких — это наиболее часто встречающаяся опухоль как в России, так и в мире.

«Это одно из самых грозных заболеваний. Когда заболевание выявляется на поздних стадиях, то, конечно, перспективы у пациентов не очень хорошие», — отметил Пылев в беседе с изданием iReactor.

Онколог рассказал, что мужчины чаще умирают от рака легких, чем женщины. Врач не знает, как именно лечили Клюева, но обычно при таком диагнозе применяют хирургические методы, химиотерапию, иммунотерапию, лучевую терапию или комбинации этих способов. Пылев добавил, что в последние годы появились новые методы лечения рака легких, что позволило улучшить перспективы пациентов на поздних стадиях заболевания.

Борис Клюев скончался 1 сентября 2020 года, актеру было 76 лет. Более двух лет назад артисту диагностировали рак легких, однако Клюев продолжал работать, несмотря на болезнь. Большую часть жизни актер посвятил Малому театру, именно здесь состоится прощание с покойным артистом.

Многим зрителям Борис Клюев известен по роли Николая Воронина из сериала «Воронины». Эта работа в 2012 году принесла актеру премию ТЭФИ.