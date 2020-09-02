Депутат Рады назвал Украину «жертвой» войны СССР и Германии

Киев, 2 сентября. Украина является «жертвой» минувшей войны между нацистской Германией и СССР. Такое заявление в Верховной раде сделал одиозный националист, депутат и экс-глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович, как сообщает «ПолитНавигатор».

Вятрович напомнил, что 2 сентября закончилась Вторая мировая война, в которой Украина понесла потери в десять миллионов жизней.

«Украина оказалась в самом эпицентре этой страшной войны. Лишенная государственности после поражения украинской революции, она стала полем боя между нацистской Германией и коммунистическим Советским Союзом, которые сеяли разрушение, смерть, грабеж, прибегали к депортациям и массовым убийствам. Украина потеряла в этой войне десять миллионов человек», — заявил Вятрович.

Националист также выразил благодарность боевикам Украинской повстанческой армии (УПА1, военное крыло организации украинских националистов (ОУН1), запрещенная в России организация), которые в военные годы якобы защищали Украину. Именно в это время, по его словам, и зародилась УПА, «подняв флаг борьбы за независимость».

«Борьба УПА стала продолжением украинской революции и вдохновляла потомков, которые, в конце концов, обрели независимость в 1991 году», — сказал депутат.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны ОУН и УПА совершили множество военных преступлений против мирных жителей. Только в ходе Волынской резни погибли до 60 тысяч человек. Среди убитых в основном находились старики, женщины и дети.

Ранее стало известно, что во Львовской области на Украине был найден тайник с документами УПА 70-летней давности. Комментируя это событие, президент Украины Владимир Зеленский уклонился от ответа на вопрос о том, считает ли он героем лидера националистов Степана Бандеру.

1 Организация запрещена на территории РФ.