Кровь Ефремова нашли на водительской подушке безопасности его внедорожника

Москва, 2 сентября. Следы эпителия и крови актера Михаила Ефремова нашли на водительской подушке безопасности его внедорожника Jeep Grand Cherokee, который 8 июня влетел в фургон Lada в Москве. Об этом сообщил эксперт ГУ столичного МВД Алексей Глушенков.

Он лично выезжал на место аварии на Смоленской площади в начале июня. По его словам, процедура забора биоматериала по делу о смертельном ДТП подписана. Исследование подушки безопасности иномарки позволило выявить на ней небольшое пятно бурого цвета. Эксперты установили, что оно принадлежит Ефремову, пишет Nation News. Расследование уголовного дела против актера продолжается.

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы произошла смертельная авария с участием Ефремова. Пьяный актер находился за рулем своего внедорожника Jeep Grand Cherokee и допустил на большой скорости выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada. Водитель последнего от полученных травм скончался в больнице. Артисту за вождение с множественными нарушениями и гибель человека грозит до 12 лет лишения свободы.

Ефремов своей вины в трагедии не признал. В суде он заявил, что не управлял автомобилем в момент аварии, а также сообщил, что в день ДТП употреблял алкоголь, поэтому ничего не помнит.

Российский телеведущий Владимир Соловьев уверен, что за рулем Jeep Grand Cherokee был именно актер. Он указал на характерные травмы на его теле, которые видны на фото, сделанных сразу после случившегося.

Ранее Соловьев раскритиковал поведение Ефремова в суде, отметив, что актер устроил из процесса фарс и балаган. Телеведущий также неоднократно говорил о том, что позволяющий себе вождение пьяным артист должен понести наказание за свои действия.