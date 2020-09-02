Бородина разгневалась на подписчиков из-за критики ее коротких шорт

Москва, 2 сентября. Знаменитая российская телеведущая и актриса Ксения Бородина оказалась в центре очередного крупного скандала. Звезда сильно поссорилась со своими подписчиками из-за нового поста, который был опубликован на ее странице в Instagram.

Напомним, 1 сентября Бородина вместе со своим супругом Курбаном Омаровым отвела дочку в школу, а также приняла участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня знаний. Артистка тщательно подошла к важному событию в жизни своего ребенка — подготовила новый костюм, а также купила несколько цветочных букетов, чтобы вручить их учителям.

Бородина опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой предстала вместе со своими дочерями и мужем. Однако снимок не понравился подписчикам — они раскритиковали Ксению за слишком откровенный наряд для школьного мероприятия. Фанаты обратили внимание на короткие шорты, которые артистка надела на школьную линейку.

Бородина впала в истерику из-за критики ее коротких шорт — телеведущая поссорилась со своими подписчиками, написав гневный комментарий об их критике. Она в ироничной форме назвала фанатов «экспертами моды» и посоветовала дизайнерам крупных модельных домов спрашивать мнения своих подписчиков.

«Давайте, оцените, мои эксперты моды, как надо одеваться на 1 сентября. Я всегда рада послушать ваше экспертное мнение с «Модного приговора». Учитывая, что изображено на ваших аватарках, никакой журнал Vogue и рядом не стоял», — заявила Бородина.

Поклонники телеведущей неоднозначно отреагировали на подобный выпад с ее стороны. Некоторые комментаторы поддержали мнение Бородиной, а другие принялись осуждать знаменитость за такую выходку.

Ранее Бородина опубликовала новую запись, в которой показала своим фанатам и поклонникам, как выглядит без макияжа в свои 37 лет. Во время трансляции она также раскритиковала хейтеров, посоветовав им прежде всего обратить внимание на собственную внешность.