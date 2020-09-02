Названа возможная дата прощания с актером Клюевым

Москва, 2 сентября. Прощание с народным артистом РФ Борисом Клюевым, вероятно, пройдет в Малом театре в Москве 4 сентября. Об этом рассказала директор учреждения Тамара Михайлова.

Ранее сообщалось лишь о том, что прощание со звездой сериала «Воронины» состоится в его родном театре, но дата не называлась.

«Предположительно, прощание с Борисом Владимировичем пройдет в пятницу», — сказала Михайлова.

Она уточнила, что информация о кладбище, где состоятся похороны, появится позднее.

Известный актер театра и кино, театральный педагог, профессор скончался 1 сентября на 77-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание — с 2018 года Клюев боролся с раком легких. Народную славу он получил благодаря роли графа Рошфора в картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Также зрителю он запомнился по серии фильмов о Шерлоке Холмсе, где сыграл Майкрофта Холмса, передает НСН.

Как отметила в комментарии Федеральному агентству новостей первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко, Клюев был замечательным человеком и талантливым актером комедийных и серьезных ролей.

Мосгордума рассмотрит вопрос об установке памятной таблички народному артисту.