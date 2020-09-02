В Сыктывкаре обсудили проблемы образования в Республике Коми

В начале учебного года ведущие эксперты собрались за круглым столом с партией «Родина» в конференц-зале гостиницы «Сыктывкар». Темой обсуждения стала реализация региональной госпрограммы «Развитие образования».

В рамках встречи поднимались наболевшие вопросы и пути их решения. Например, отсутствие хорошей интернет-связи, особенно в удаленных населенных пунктах, во время пандемии стало настоящей бедой. Оказалось, что перейти на онлайн-обучение часто технически невозможно. Заложниками этой ситуации стали и педагоги, и учащиеся. В условиях возможной второй волны пандемии педагогическое сообщество надеется только на вмешательство депутатов в сложившуюся ситуацию.

«Во время пандемии мы можем говорить все, что угодно, но ведь есть села, где нет даже связи, где нет возможности заниматься онлайн физически. Но там есть дети, которым нужно учиться. Что мы должны сделать, кто должен сделать? Депутаты. Они должны бить в колокол», — уверена Анна Гагиева, профессор Коми республиканской академии государственной службы и управления (КРАГСиУ).

Алексей Облизов, доцент КРАГСиУ, напомнил, что все госпрограммы сейчас реализуются в рамках национального проекта «Образование», одним из важных направлений которого заявлено создание инфраструктуры, способной обеспечить конкурентное доступное образование во всей стране и на всех уровнях.

«Весной мы все столкнулись с такими вопросами. Мы уже длительное время говорим о цифровой экономике, цифровизации. Но в Республике Коми возникает бесконечный вопрос — цифровое неравенство, отсутствие технических возможностей у многих поселений. И вот мы попали в новые условия с учетом карантина. Потребовалось дистанционное обучение. И вот оказалось, что у нас нет отечественного программного обеспечения, которое бы такое обучение позволило. В результате школы работали через Zoom, и возникали всевозможные, как преподаватель скажу, курьезы, не слишком совместимые с образовательным процессом. Педагоги вынуждены были вести занятия через мессенджеры. Это не похоже на успешную реализацию нацпроекта», — заявил Облизов.

Еще одной болевой точкой образования в республике, по мнению Анны Гагиевой, остается подготовка кадров. Нет четко сформулированного запроса, какие именно специалисты нужны Коми. В результате высшая школа существует отдельно от реальной жизни. По мнению профессора, одной из причин этого стала некорректно проводимая в Коми оптимизация высшей школы.

«В этой связи я бы хотела сказать о необходимости возрождения Коми педагогического института, которому исполнилось 90 лет. Кому он мешал? Зачем надо было его трогать? Зачем? Мы говорили об этом, но наш голос не был услышан. Я надеюсь, партия «Родина» поднимет этот вопрос», — выразила пожелания Анна Гагиева.

Обсуждалось за круглым столом и инклюзивное образование. Часто из-за отсутствия доступной среды дети вынуждены учиться из дома, хотя могли бы ходить в школу и общаться с ровесниками. Но учебные учреждения не оборудованы под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья.

Виталий Орловский, директор ГОУ РК «Школа-интернат №3» города Сыктывкар, обратил внимание присутствующих — с каждым годом количество «особых» детей растет, а мер для создания доступной среды не принимается.

«Думаю, что каждый родитель, имея возможность отправить ребенка в школу, отправил бы в школу, — уверен Орловский. — У нас бы было меньше индивидуального обучения. Если мы говорим, например, про деток с ДЦП, которые действительно уже прикованы к коляскам, мы, как педагоги, ходим на дом к ним. Мы пониманием, что социализация для них сжата. Да и сами родители готовы пойти на работу, но вместо этого сидят с ребенком или нанимают няню. Кому-то это доступно, кому-то нет. А ходил бы ребенок в школу — и им проще, и у него появились бы новые друзья, он бы социализировался».

Но даже родителям обычных, здоровых детей осложняет жизнь отсутствие продленного дня в школах. Так, директор ООО «СеверСпецСтрой» Татьяна Гимадеева уверена — возвращение «продленки» просто необходимо.

«Я не знаю, на каком уровне это необходимо решать, но родители будут полностью отдаваться своей работе, зарабатывать деньги и будут спокойны, когда их дети будут находиться в школе до пяти-шести часов и заниматься делом. Этот вопрос партии «Родина» тоже необходимо поднять», — заявила она.

Анна Чарина, доцент КРАГСиУ, напомнила еще об одном остром моменте — отсутствии в некоторых населенных пунктах школ. Зачастую это происходит даже там, где по количеству учащихся школа должна работать. Например, после пожара в школе села Черный Яг Усть-Вымского района дети вынуждены своим ходом добираться на уроки до соседних поселений.