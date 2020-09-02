Зарубежные журналисты сравнили «золотую» уральскую школу с дворцом

Москва, 2 сентября. Репортеры нескольких иностранных изданий опубликовали материалы о школе №106 в Екатеринбурге. Новый ремонт в учебном заведении они сравнили с убранством дворца.

Помпезный ремонт в обычной средней школе устроил бизнесмен Андрей Симановский. Миллионер и владелец интернет-магазина «Сима-ленд» — бывший ученик заведения. Ремонт в школе сделали в свойственном Симановскому стиле «елизаветинского барокко». Теперь школьные коридоры украшают позолоченные колонны, люстры и мраморные полы.

«После дорогостоящего ремонта, который спонсировал бывший ученик, ставший миллионером, в школе появились мраморные полы, позолоченные колонны и люстры вместо серых коридоров и еще более серых классов», — цитирует «Политика сегодня» британскую The Times.

За несколько месяцев в школе сделали ремонт в 20 учебных классах, актовом зале и коридорах. Большинству родителей учеников такие обновления понравились, но некоторые уверены, что в обновленном здании школьникам будет некомфортно. Ранее Симановский оплатил ремонт в вузе Екатеринбурга.

«Школа №106 — не первое учебное заведение, которое пользуется щедростью господина Симановского. Ранее он подарил Уральскому государственному экономическому университету туалет из мрамора и золота», — пишет BBC.

«Андрей с детства мечтал разбогатеть. Его мечта состояла в том, чтобы отремонтировать свою школу как дворец, когда у него будет достаточно денег, что он и воплотил в жизнь», — ссылается «Политика сегодня» на публикацию индийского издания Dainik Bhaskar.

За ремонт вступились директор «золотой» школы и губернатор Свердловской области. Они утверждают, что такой посыл бизнесмена заслуживает уважения, а новая обстановка научит детей ценить красоту, хотя «со вкусом есть вопросы».