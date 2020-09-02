Швыткин объяснил, почему позиция Японии по Курилам ведет в тупик

Курильские острова были переданы СССР в соответствии со всеми международными нормами. Призывы Японии отдать их ведут в тупик и вызывают недопонимание у нашего народа. Токио занимает неконструктивную позицию по Курильским островам, так как действует «по указке» своих западных партнеров в лице США. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Напомним, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не откажется от своих национальных и геополитических приоритетов на Курильских островах. По его словам, Япония напрасно негативно реагирует на любую российскую активность в этом регионе.

«Мне кажется, что это напрасно, поскольку мы все равно останемся соседями, и в то же время все наши земли, все наши приоритеты — геополитические, национальные приоритеты — также останутся при нас. Мы их не изменим и, конечно, будем следовать тому курсу, который был сформирован в последние годы», — сказал Медведев.

Он также подчеркнул, что Россия намерена поддерживать дружеские отношения с Японией и ведет с государством переговоры. Медведев обратил внимание, что у стран могут быть «достаточно неплохие» экономические проекты.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин уверен, что Японию, к сожалению, в вопросе ее претензий на Курильские острова «на словах не успокоишь». Однако парламентарий заверил, что Курилы и их жители не останутся без поддержки государства.

«Курильские острова были переданы нашему государству в соответствии со всеми международными нормами. Вместе с тем мы понимаем, что на них сегодня живут люди и рядом проходит госграница. Мы будем делать все возможное, чтобы обеспечить жизнедеятельность людей и надежную защиту границ, — пообещал Швыткин. — Как реагирует на это Япония, то это уже вопрос к ней. По крайней мере, действий [по урегулированию территориального спора] со стороны Токио, кроме как заявлений «отдайте», никаких нет. Такие призывы ведут в тупик и в большей степени вызывают недопонимание у нашего народа».

В данном случае двусторонние отношения не идут на пользу государствам, утверждает собеседник ФАН. При этом больше всего из-за своей позиции по Курилам страдает Токио.

«Япония пытается делать различного рода заявления, которые носят деструктивный характер. Конечно, они идут во вред социальным, экономическим и культурным взаимоотношениям, а не во благо», — отметил Швыткин.

Депутат не исключил, что японские власти требуют возврата Курильских островов, так как действуют «по указке» своих западных партнеров в лице США.

«Вашингтон также может создавать очаг напряженности в этом вопросе. США заинтересованы в поддерживании накала в российско-японских отношениях», — добавил собеседник ФАН.

Ранее востоковед Валерий Кистанов заявил, что российско-японский спор о Курилах будет поставлен на паузу после ухода Синдзо Абэ с поста премьер-министра Японии. По его словам, принципиальных изменений в отношениях Москвы и Токио после ухода Абэ не произойдет.