Аксенов поручил подготовить все возможные меры по снабжению Крыма водой

Симферополь, 2 сентября. Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил «фантастических» вариантов водоснабжения полуострова.

Напомним, с 24 августа из-за засухи и обмелевших водохранилищ в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах был введен режим ограничения водоснабжения. Вода в дома подается по графику.

«Должны выйти мы из этой ситуации с честью, спокойно. С начала года мы говорим, что осадков не будет… Когда готовы к худшей ситуации, то все, что будет сверх ее, мы спокойно преодолеем», — заявил Аксенов на заседании правительства региона.

По его словам, проблем с водоснабжением полуострова не будет. Глава Крыма также поручил разработать все возможные меры, «вплоть до самых фантастических», по уменьшению объема испарения с поверхности зеркала водохранилищ и покрытия зеркала воды различными способами.

«Попробуем все варианты», — подчеркнул он.

Аксенов добавил, что вскоре для дополнительного обеспечения водой Симферополя будут пробурены новые скважины.

До воссоединения Крыма с Россией потребности полуострова в пресной воде обеспечивала Украина. Но после 2014 года киевские власти в одностороннем порядке полностью прекратили подачу воды по Северо-Крымскому каналу в республику. При этом в Киеве не скрывают, что тема водоснабжения Крыма является «рычагом давления на Россию». При новом президенте Украины Владимире Зеленском депутаты поддерживающей его партии «Слуга народа» предложили либо продавать воду в Крым, либо поставлять её в обмен на уступки России по Донбассу, отмечает НСН.

В мае этого года экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала ООН осудить действия Украины, которая прекратила поставку пресной воды в Крым, и принять меры для возобновления водоснабжения полуострова. Но ответ от ООН поступил только спустя три месяца. Представители организации попросили предоставить дополнительную информации по вопросу доступа крымчан к воде и ситуации с водоснабжением на полуострове.