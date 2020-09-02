Актриса Светлана Немоляева рассказала о таланте Ирины Печерниковой

Москва, 2 сентября. Известная российская и советская актриса Ирина Печерникова ушла из жизни вечером 1 сентября, за день до своего 75-летия. В связи с этим печальным событием Федеральное агентство новостей пообщалось c актрисой Театра имени Маяковского Светланой Немоляевой. Именно в этом театре играла в молодости Печерникова.

«Я с ней мало с ней пересекалась, хотя мы были в одном театре, мы с ней вместе ни в одном спектакле вместе не участвовали. Она — другое поколение…» — сообщила Немоляева.

По словам собеседницы ФАН, Печерникова была очень талантлива, обаятельна и красива.

«Но могу сказать, что она была очаровательна! — сказала Немоляева. — Про тот период, когда она была в нашем театре, я могу сказать только то, что она была очень достойной молодой актрисой. Она была прелестная — очень хороша собой, она была очень женственной, обаятельной и бесконечно талантливой актрисой».

Актриса напомнила, что первой работой в ее коллеги Театре имени Маяковского был спектакль «Два товарища», в постановке Гончарова, в которой Печерникова играла главную женскую роль — оторву, смешную девчонку.

«И она была прелестна в ней! — вспоминает Немоляева. — Но, к сожалению, судьба спектакля была тяжелая, потому что это — пьеса Войновича, а он эмигрировал. И после его эмиграции спектакль закрыли. В дальнейшем судьба Ирины Викторовны в нашем театре сложилась сложно, потому что она вышла замуж за молодого музыканта, тоже такого же медийного, интересного, который был тогда популярен. И они уехали в Швецию. Дальше ее пути с нашим театром разошлись. И когда она уже вернулась, после своих драм (я точно не знаю, что там было), то потупила в Малый театр — и там была очень успешна».

Напомним, что актриса театра и кино Ирина Печерникова за свою жизнь сыграла множество ролей в художественных фильмах и в спектаклях в нескольких театрах, также участвовала в теле- и радиопостановках и съемках документальных картин.

Зритель знает Ирину Викторовну, в частности, по знаменитым фильмам «Доживем до понедельника», «Города и годы», «Два капитана», «Щит и меч» и многим другим.