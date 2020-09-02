Александра Бортич впервые стала мамой в 25 лет

Москва, 2 сентября. Звезда комедии «Холоп» Александра Бортич впервые стала мамой. Она опубликовала фото своего сына в Instagram.

Молодая актриса удивила поклонников этой новостью. Она скрывала свою беременность и отрицала любые слухи о том, что ждет малыша.

«Слишком много любви. Знакомьтесь — наш Сашуля», — показала Бортич своего сына.

Для Бортич было очень волнительным поделиться таким нежным семейным кадром. На фото с Сашенькой позирует супруг актрисы бизнесмен Евгений Савельев.

Бортич уже принимает поздравления с рождением ребенка. Под постом появилось сердечко от актрисы Равшаны Курковой.

«Конспирация уровень Бог. Поздравляю!» — отметила поклонница. «Саша! Вот это партизанка! Поздравляем!» — с укором заявила другая подписчица. «У вас уже ребенок есть? Сколько же я проспала?» — удивилась еще одна поклонница.

Двадцатипятилетняя актриса родом из Белоруссии. Она стала звездой после съемок в исторической ленте «Викинг» с Данилой Козловским. Известна Бортич и по комедийным проектам «Полицейский с Рублевки» и «Я худею».

Евгений Савельев — второй супруг Бортич, первый брак с актером Вячеславом Воронцовым продлился всего год. Сын Саша — первый ребенок актрисы.