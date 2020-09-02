Остроумова поделилась пронзительными воспоминаниями о Печерниковой

Народная артистка РФ Ольга Остроумова поделилась воспоминаниями о своей коллеге — актрисе Ирине Печерниковой, скончавшейся на 75-м году жизни. Остроумова, вспоминая об Ирине Печерниковой, нашла по-настоящему пронзительные слова.

Напомним, Остроумова дебютировала в кино в фильме «Доживем до понедельника», в котором Ирина Печерникова сыграла свою самую знаменитую роль.

«Мы не были особенно близкими друзьями. Мы снимались вместе в «Доживем до понедельника»: она чудесно там выглядела и играла замечательно с таким замечательным актером, как Вячеслав Тихонов, у которого можно было многому учиться. Она тоже была тогда молоденькой», — рассказала Остроумова в комментарии Федеральному агентству новостей.

Во время съемок фильма «Доживем до понедельника» Ольге Остроумовой было 19 лет, Ирине Печерниковой — 23 года.

«Года три назад мы были на фестивале, посвященном Тихонову. Его дочка устраивает в его родном городе, и там я встретились с Ирой, — отметила Остроумова. — И, знаете, мы с ней встретились как очень близкие люди, потому что, конечно, нас объединяет и фильм замечательный, и сам Вячеслав Тихонов».

Речь идет о кинофестивале имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений», который проходил в 2017 году в подмосковном Павловском Посаде, на малой родине актера. Инициатором проведения фестиваля стала дочь Тихонова — Анна. Именно там Ольга Остроумова возобновила дружбу с Ириной Печерниковой.

«Ира была очень доброжелательным человеком, никому в жизни не сделавшим зла. Да она вообще ни о ком даже плохо подумать не могла, — продолжила Остроумова свои пронзительные воспоминания. — Ира обладала огромным талантом, который, к сожалению, на мой взгляд, не воплотился до конца. Но она сама это как-то в середине своей карьеры пресекла — уехала в деревню, жила там одна...»

Затем Остроумова в своем рассказе снова вернулась к встрече с Печерниковой, произошедшей три года назад.

«Тогда на фестивале на ней было чудесное платье. Я говорю: «Ира, где ты взяла?». Она отвечает: «Сама связала». То есть она была и рукодельница. И вообще — ничего не чуралась. Помню, о ней был сюжет, и она показывала, сколько у нее цветов, сколько она всего сделала... Понимаете — это не какая-то элитная бездельница, это человек самодостаточный. Еще раз говорю: просто очень жаль, что с таким большим талантом она не додала нам того, что могла. Не додала искусству, не додала зрителям, не додала всем нам… Это очень жаль», — резюмировала Ольга Остроумова.

Ольга Остроумова дебютировала в кино в 1968 году в роли Риты Черкасовой — первой красавицы 9-го класса в фильме «Доживем до понедельника», в котором Ирина Печерникова сыграла свою самую знаменитую роль — учительницу английского языка Наталью Сергеевну Горелову.

Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года в Грозном. В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ, работала в Московском театре имени Ленинского комсомола (ныне Ленком), в Театре имени Маяковского, затем — до начала 1990-х — в Малом театре.

С 1967 года снималась в кино. В девяностые приостановила карьеру из-за жизненных невзгод, но в 2010 годы вернулась на экраны кино и телевидения.

Последняя ее работа в кино — в фильме Юлии Колесник «Земля Эльзы», где партнером Печерниковой стал Вениамин Смехов. Фильм еще не вышел на большой экран.