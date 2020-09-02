Медведев назвал напрасной реакцию Токио на российскую активность на Курилах

Москва, 2 сентября. Россия не откажется от своих национальных и геополитических приоритетов, поэтому Япония напрасно негативно реагирует на любую российскую активность на Курильских островах. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Вопрос Курил он прокомментировал во время онлайн-встречи с участниками проходящего на Сахалине форума «ОстроVа-2020». Медведев отметил, что Токио всегда «сложно» воспринимает любую активность РФ на островах.

«Мне кажется, что это напрасно, поскольку мы все равно останемся соседями, и в то же время все наши земли, все наши приоритеты — геополитические, национальные приоритеты — также останутся при нас. Мы их не изменим и, конечно, будем следовать тому курсу, который был сформирован в последние годы», — сказал он.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что Россия хочет дружбы с Японией и ведет с государством переговоры, а также указал на «достаточно неплохие» экономические проекты.

Вопрос Курил остается нерешенным уже несколько десятилетий. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хамобаи еще в 1945 году стали частью СССР, а сегодня входят в состав Сахалинской области России.

Однако Токио не оставляет на них претензий, называя данные территории «северными», поскольку не признает над ними суверенитет РФ. В связи с этим там нередко выражают недовольство по поводу российской активности на Курилах. В июне генсек японского правительства Есихидэ Суга заявил, что Токио июня сделало представление Москве в связи с проведением геолого-разведочных работ в Охотском море.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это, напомнил, что Россия имеет суверенное право проводить любые исследования на своей территории.